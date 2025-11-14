Campionato Pizza Doc: vince il “napoletano di Francia” Giuseppe Cutraro

C’è un filo che parte dai Quartieri Spagnoli e arriva fino a Parigi passando per New York, Lione e ora Capaccio Paestum. È il percorso di Giuseppe Cutraro, classe 1988, che si è aggiudicato l’undicesima edizione del campionato mondiale Pizza Doc - Pizza Doc World Championship 2025, la rassegna che negli anni è diventata una delle più partecipate nel panorama internazionale. Cutraro, oggi alla guida del Gruppo Peppe con otto sedi fra Parigi e Lione, ha conquistato la giuria con una pizza che nasce da un’idea semplice, costruita però con una mano ormai consapevole del proprio linguaggio.

Giuseppe Cutraro, vincitore dell’undicesima edizione del campionato mondiale Pizza Doc

A colpire è stata la sua Pizza classica, provola e pepe, arricchita da un pomodoro San Marzano arrostito al forno e da un pomodoro confit aggiunto all’uscita. Una scelta che richiama la matrice napoletana ma si muove dentro un percorso personale più ampio, come racconta lui stesso subito dopo la vittoria: «La pizza mi ha cambiato la vita, ho girato il mondo attraverso la pizza ed è la pizza che mi ha formato e mi ha fatto diventare l’uomo che sono oggi. Sono fiero di essere riuscito a sdoganare lo stereotipo del napoletano dei Quartieri Spagnoli senza destino e senza futuro, quello te lo crei, ti rimbocchi le maniche. A 18 anni vivevo in un basement a New York, da solo, e sognavo un giorno come questo. Sono un pizzaiolo napoletano contemporaneo, per me la pizza è del popolo e deve restare tale, ma siamo nel 2025 e ho deciso di apportare dare il mio tocco moderno alla tradizione». Il podio di quest’anno conferma la vitalità della scena pizzaiola campana dentro un contesto ormai globale. Al secondo posto si è classificato Vincenzo Abbate, pizzaiolo napoletano con pizzeria ad Aversa, vincitore della categoria Pizza contemporanea; terzo posto per Daniele Gagliotta, napoletano di America, già vincitore assoluto nel 2024 e quest’anno primo nella categoria Pizza a ruota di carro. Il quarto piazzamento assoluto è andato invece al francese di Strasburgo Pierre James Quirin, vincitore della categoria Pizza margherita Doc.

Numeri alla mano, l’edizione 2025 è stata una delle più affollate di sempre: oltre mille pizze sfornate da circa 600 concorrenti, arrivati non solo da ogni regione italiana ma da più di 30 Paesi. Al Next di Capaccio Paestum si sono presentati professionisti da Stati Uniti, Canada, America Latina, Australia, Corea del Sud, Nord Europa, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Albania, Tunisia e da gran parte del continente europeo. Un mosaico che dà la misura di quanto la pizza continui a essere un linguaggio universale, capace di unire contesti diversi senza perdere le proprie radici. Non nasconde la soddisfazione Antonio Giaccoli, alla guida dell’Accademia nazionale Pizza Doc, che ha commentato così il risultato: «L’undicesima edizione del Campionato Mondiale Pizza Doc è quella dei record. Siamo riusciti a diventare il Campionato Mondiale della Pizza con il maggior numero di competizioni al mondo tenute dagli oltre 600 concorrenti. Un traguardo che diventa subito un nuovo punto di partenza per tutti noi. Un numero enorme di partecipanti, per le aziende in Expò e soprattutto per i visitatori. Vedere persone partecipare da 30 Paesi esteri rappresenta il fatto che stiamo lavorando bene. L’Accademia ed il Campionato Mondiale Pizza Doc contribuiscono a valorizzare il Made in Italy ed il ruolo del pizzaiolo nel mondo».

Di seguito, l’elenco completo dei vincitori di tutte le categorie: