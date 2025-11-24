Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 24 novembre 2025  | aggiornato alle 16:27 | 115923 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

BroCAST: storie e voci della community cuore della formazione culinaria

BroCAST è il nuovo podcast di Cast che racconta il mondo culinario attraverso storie, esperienze e voci di studenti, ex allievi e docenti, offrendo un punto di vista autentico e coinvolgente

 
24 novembre 2025 | 14:45

BroCAST: storie e voci della community cuore della formazione culinaria

BroCAST è il nuovo podcast di Cast che racconta il mondo culinario attraverso storie, esperienze e voci di studenti, ex allievi e docenti, offrendo un punto di vista autentico e coinvolgente

24 novembre 2025 | 14:45
 

Nasce BroCAST, il nuovo podcast culinario di Cast dedicato a raccontare il mondo della cucina e dell’ospitalità attraverso le esperienze dirette della community. Il progetto offre un punto di vista autentico sulle storie, le sfide e le ispirazioni degli studenti, ex allievi e docenti, diventando uno spazio di condivisione e approfondimento unico.

BroCAST: storie e voci della community cuore della formazione culinaria

Il salotto dove si tengono le conversazioni del nuovo BroCAST

Luca Cerrato guida il racconto

A condurre il podcast è Luca Cerrato, 19 anni, studente del corso triennale Bachelor in Culinary Arts & Hospitality Management. Ogni puntata propone conversazioni genuine che esplorano la formazione culinaria e le dinamiche dell’ospitalità, mostrando la scuola da una prospettiva interna, fresca e coinvolgente.

Storie ed esperienze autentiche

Il podcast è pensato come uno strumento per valorizzare le voci della comunità CAST. Ogni episodio porta alla luce esperienze formative, aneddoti personali e consigli pratici, creando un filo diretto tra chi apprende e chi insegna. Gli ospiti raccontano il loro percorso e condividono spunti concreti sul mondo della cucina e della gestione alberghiera.

La prima puntata vede come ospite Raffaella, compagna di corso di Luca, che racconta i sapori e le tradizioni del Sud Italia. La seconda puntata sarà dedicata a Carlo Pierato, docente di ospitalità, che offrirà uno sguardo dietro le quinte della gestione alberghiera e dell’accoglienza, approfondendo le sfide del settore.

BroCAST: storie e voci della community cuore della formazione culinaria

Luca Cerrato con Raffaella nel primo episodio del Podcast

Frequenza e disponibilità

Gli episodi di BroCAST vengono pubblicati due volte al mese sul canale YouTube di Cast, rendendo il podcast accessibile a tutti gli interessati. La serie permette di seguire da vicino la crescita e la vita della comunità scolastica, offrendo contenuti aggiornati, utili e ispiranti.

Un nuovo modo di conoscere Cast

BroCAST si propone come un canale innovativo di comunicazione per la scuola, trasformando storie personali e professionali in contenuti condivisibili e di valore. Grazie a questo progetto, il mondo della cucina e dell’ospitalità diventa più vicino, tangibile e coinvolgente per studenti, professionisti e appassionati.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
BroCAST CAST podcast culinario studenti CAST chef ospitalità storie di cucina formazione gastronomica esperienze studenti comunità CAST
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
CostaGroup
Ristorexpo
Fontina DOP
Nomacorc Vinventions
CostaGroup
Ristorexpo
Fontina DOP
Nomacorc Vinventions
Ar.Pa
Debic

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025