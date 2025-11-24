BroCAST: storie e voci della community cuore della formazione culinaria

Nasce BroCAST, il nuovo podcast culinario di Cast dedicato a raccontare il mondo della cucina e dell’ospitalità attraverso le esperienze dirette della community. Il progetto offre un punto di vista autentico sulle storie, le sfide e le ispirazioni degli studenti, ex allievi e docenti, diventando uno spazio di condivisione e approfondimento unico.

Il salotto dove si tengono le conversazioni del nuovo BroCAST

Luca Cerrato guida il racconto

A condurre il podcast è Luca Cerrato, 19 anni, studente del corso triennale Bachelor in Culinary Arts & Hospitality Management. Ogni puntata propone conversazioni genuine che esplorano la formazione culinaria e le dinamiche dell’ospitalità, mostrando la scuola da una prospettiva interna, fresca e coinvolgente.

Storie ed esperienze autentiche

Il podcast è pensato come uno strumento per valorizzare le voci della comunità CAST. Ogni episodio porta alla luce esperienze formative, aneddoti personali e consigli pratici, creando un filo diretto tra chi apprende e chi insegna. Gli ospiti raccontano il loro percorso e condividono spunti concreti sul mondo della cucina e della gestione alberghiera.

La prima puntata vede come ospite Raffaella, compagna di corso di Luca, che racconta i sapori e le tradizioni del Sud Italia. La seconda puntata sarà dedicata a Carlo Pierato, docente di ospitalità, che offrirà uno sguardo dietro le quinte della gestione alberghiera e dell’accoglienza, approfondendo le sfide del settore.

Luca Cerrato con Raffaella nel primo episodio del Podcast

Frequenza e disponibilità

Gli episodi di BroCAST vengono pubblicati due volte al mese sul canale YouTube di Cast, rendendo il podcast accessibile a tutti gli interessati. La serie permette di seguire da vicino la crescita e la vita della comunità scolastica, offrendo contenuti aggiornati, utili e ispiranti.

Un nuovo modo di conoscere Cast

BroCAST si propone come un canale innovativo di comunicazione per la scuola, trasformando storie personali e professionali in contenuti condivisibili e di valore. Grazie a questo progetto, il mondo della cucina e dell’ospitalità diventa più vicino, tangibile e coinvolgente per studenti, professionisti e appassionati.