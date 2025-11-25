Addio a Giorgio Schiavon, protagonista della crescita turistica di Jesolo

La scomparsa di Giorgio Schiavon, storico albergatore di Jesolo di 87 anni, rappresenta una perdita importante per l’intero comparto turistico veneto. Figura stimata nel settore dell’ospitalità e profondamente legata alla città, Schiavon ha contribuito in modo significativo alla crescita della ricettività locale, lasciando un patrimonio umano e professionale riconosciuto da colleghi e operatori.

Giorgio Schiavon

Un percorso professionale costruito nella filiera alberghiera

Originario di Treviso e jesolano d’adozione, Schiavon ha mosso i primi passi nell’hotel Treviso, situato in piazza Drago, un tempo snodo centrale per visitatori e lavoratori grazie alla presenza del terminal dei bus. Partito come cameriere, ha proseguito il proprio percorso diventando caposala e maturando esperienze anche in altre strutture lungo la costa. L’acquisizione dell’azienda dell’hotel Treviso ha segnato l’avvio di una gestione che per decenni ha rappresentato un riferimento per eventi associativi e per la vita sociale del territorio.

Nel corso degli anni, l’albergo ha ospitato incontri di albergatori, attività del Lions Club e iniziative dell’associazione dei Carabinieri, consolidando il suo ruolo all’interno della comunità. La conduzione, condivisa negli ultimi anni con il figlio Massimiliano, oggi presidente di Federalberghi Veneto, è proseguita fino alla demolizione della struttura per la costruzione delle attuali torri della piazza.

Momenti chiave e contributi al settore

Parallelamente, Schiavon ha portato avanti altre attività lungo la costa, mantenendo un ruolo centrale nel tessuto economico e sociale della città, pur senza ricoprire incarichi amministrativi o associativi. Le testimonianze successive alla sua scomparsa evidenziano il valore della sua figura. «Da lui ho imparato una cosa - le parole del figlio Massimiliano - ovvero il senso di responsabilità e l’assunzione di responsabilità. Mi ha insegnato che non bisogna avere paura di assumersi le responsabilità, ad ogni livello; un valore che oggi forse fa paura ai più giovani».

Anche il presidente dell’Associazione Jesolana Albergatori, Pierfrancesco Contarini, ha ricordato il contributo di Schiavon: «Quando si parla della storia della ricettività e, in generale, del turismo della nostra città, non si può che fare riferimento ad imprenditori come Giorgio Schiavon. Lui ha rappresentato la storia, ma in qualche modo anche il presente, perché è grazie a imprenditori come lui se oggi Jesolo è così come la conosciamo, nella sua crescita e nella sua notorietà, in Italia e all’estero. Purtroppo non ho avuto modo di conoscerlo personalmente, ma dai ricordi che mi sono stati consegnati, emerge la figura di un grande imprenditore e di una brava persona. A Massimiliano, che mi ha preceduto nella carica in Aja, alla sorella Monica e alla mamma Pierina, vadano le più sincere e sentite condoglianze mie personali e di tutto il consiglio».