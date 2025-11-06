Menu Apri login
06 novembre 2025 | 14:56

Klaus Berger, 54 anni, bolzanino, è stato eletto presidente dell’Unione Albergatori Altoatesina (Hgv), subentrando a Manfred Pinzger dopo 12 anni di mandato. Già vicepresidente e albergatore da dieci anni dell’Hotel Post di Gries, Berger è anche vicepresidente dell’Azienda di soggiorno di Bolzano. Al suo fianco, i nuovi vicepresidenti Judith Rainer e Hansi Pichler.

Klaus Berger succede a Pinzger e rilancia la crescita dell’hotellerie altoatesina

Il neo presidente Hgv Klaus Berger (a destra) col presidente uscente Manfred Pinzger e il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli

Gli obiettivi del nuovo mandato di Berger

Nel suo primo intervento ufficiale, avvenuto durante il ricevimento annuale dell’Hgv a Castel Freudenstein di Appiano, alla presenza anche del presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, Berger ha delineato le linee guida del suo mandato: rafforzare le imprese a conduzione familiare, sostenere il ricambio generazionale e promuovere la crescita sostenibile del turismo

«Dobbiamo rafforzare le imprese a conduzione familiare, incentivare il ricambio generazionale e cogliere l’opportunità dell’innovazione», ha dichiarato nel suo discorso inaugurale.

Hgv e il valore della continuità nel turismo altoatesino

Durante il suo intervento, il presidente ha ricordato che, dalla sua fondazione nel 1962, l’Hgv è al fianco degli operatori turistici, offrendo consulenza, rappresentanza politica e supporto alle attività alberghiere.

«Intendo proseguire su questa linea, ponendo al centro del mio mandato le esigenze delle nostre socie e dei nostri soci», ha sottolineato Berger. Secondo i dati della Camera di Commercio di Bolzano, circa 1.400 aziende del comparto dovranno affrontare un passaggio generazionale nei prossimi anni. L’obiettivo dell’Hgv è garantire una transizione efficace e favorire l’ingresso dei giovani nel settore.

Le sfide del settore turistico in Alto Adige

Nel suo intervento, Berger ha anche richiamato l’attenzione della giunta provinciale, rivolgendosi al presidente Arno Kompatscher, sul tema del bilancio 2026. «È giusto destinare risorse a sanità, istruzione e mobilità, ma non condivido la scelta di eliminare i contributi per gli ampliamenti nel settore alberghiero», ha affermato.

Tra le principali questioni evidenziate: pressione fiscale elevata, necessità di regolare affitti turistici e campeggi non autorizzati, carenza di alloggi per il personale e destinazione della tassa di soggiorno. L’Hgv punta inoltre a una semplificazione burocratica e a favorire un ampliamento qualitativo delle strutture ricettive, per rafforzare la competitività dell’ospitalità altoatesina.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Klaus Berger Unione Albergatori Altoatesina Hgv turismo altoatesino ricambio generazionale imprese familiari Manfred Pinzger Arno Kompatscher tassa di soggiorno semplificazione burocratica Judith Rainer Hansi Pichler Raffael Mooswalder Carlo Sangalli Arno Kompatscher
 
