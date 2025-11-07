Caffetteria e formazione: successo per il corso Conpait a Reggio Calabria

Si è chiuso con grande partecipazione e un clima di entusiasmo il corso di formazione in caffetteria organizzato da Conpait insieme al partner d’eccellenza Club Kavè, nella sede di Reggio Calabria. Un appuntamento che ha coinvolto professionisti e appassionati in un percorso fatto di tecnica, conoscenza e curiosità.

Caffetteria protagonista a Reggio Calabria con il corso firmato Conpait

Nel corso delle giornate, i partecipanti hanno potuto approfondire le basi dell’espresso e della montatura del latte, sperimentare nuovi metodi di estrazione e cimentarsi in preparazioni più creative. È stata un’esperienza dal respiro ampio, che ha unito formazione e condivisione, dando vita a una vera e propria comunità del gusto. L’aula si è trasformata in un laboratorio aperto, dove ognuno ha portato il proprio bagaglio e ne è uscito con qualcosa in più: una competenza affinata, un gesto più preciso, o semplicemente una visione più consapevole del mondo della caffetteria.

«Un sentito ringraziamento va a Club Kavè per la preziosa collaborazione e a tutti i partecipanti che, con entusiasmo e dedizione, hanno reso questa esperienza formativa davvero speciale», ha commentato il presidente nazionale Conpait, Angelo Musolino, affiancato dal presidente regionale calabrese Fabio Taverna. Entrambi hanno espresso soddisfazione per il risultato e per la partecipazione attiva di tanti pasticceri, segno di un interesse crescente verso la cultura del caffè e le sue potenzialità all’interno della pasticceria contemporanea.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che Conpait porta avanti da tempo, fatto di formazione e valorizzazione delle competenze. Un impegno costante che guarda alla qualità del prodotto ma anche, e soprattutto, alla crescita delle persone che lo lavorano ogni giorno. In un settore in cui la manualità e la conoscenza si fondono con la sensibilità e l’esperienza, corsi come questo diventano un punto di incontro tra professionisti, generazioni e visioni diverse del mestiere.

Reggio Calabria ha così accolto un momento di formazione che ha avuto il sapore della scoperta, non solo per le tecniche apprese ma per lo spirito di condivisione che lo ha animato. E mentre Conpait guarda già ai prossimi appuntamenti dedicati ai professionisti del gusto, resta il segno di un’esperienza che ha saputo mettere al centro il valore del sapere e il piacere di trasmetterlo.