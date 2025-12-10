Gabriele Bonci davanti ai giudici: è accusato di maltrattamenti alla ex

Il pizzaiolo romano Gabriele Bonci, noto per la pizza a taglio, è comparso davanti ai giudici della V sezione collegiale di piazzale Clodio a Roma, in relazione a accuse di maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna e resistenza a pubblico ufficiale, secondo quanto riporta Il Messaggero.

Il pizzaiolo Gabriele Bonci

Dai documenti acquisiti si evidenziano «comportamenti controllanti dovuti a ossessiva gelosia» nel periodo compreso tra gennaio 2022 e giugno 2023. L’accusa riporta inoltre che Bonci avrebbe «minacciato e aggredito la donna, afferrandola per i polsi e tirandole i capelli». La madre della presunta vittima ha testimoniato che l’uomo si sarebbe recato sotto casa della figlia «e se ne sarebbe andato solo una volta chiamate le forze dell’ordine».

Secondo la ricostruzione, all’inizio di giugno 2023 la donna si sarebbe recata in un bar dove Bonci si trovava con amici per chiedere le chiavi di casa, ma il pizzaiolo le avrebbe intimato di non disturbarlo. Giunti a casa, avrebbe scagliato per terra una pentola e una bottiglia. La donna, spaventata, sarebbe fuggita, tornando alcune ore dopo, rassicurata dallo stesso Bonci. L’accusa segnala anche che Bonci avrebbe continuato a danneggiare oggetti in casa e ostacolato la vittima mentre cercava aiuto, provocandole sanguinamento. All’arrivo delle forze dell’ordine chiamate dai vicini, l’uomo li avrebbe minacciati e offesi, motivo per cui è stata contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale.