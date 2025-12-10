Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 10 dicembre 2025  | aggiornato alle 18:30 | 116237 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Parmigiano Reggiano

Gabriele Bonci davanti ai giudici: è accusato di maltrattamenti alla ex

Gabriele Bonci, celebre per la pizza a taglio, è accusato di maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna e di resistenza a pubblico ufficiale. Gli episodi contestati risalgono al periodo gennaio 2022-giugno 2023

 
10 dicembre 2025 | 17:50

Gabriele Bonci davanti ai giudici: è accusato di maltrattamenti alla ex

Gabriele Bonci, celebre per la pizza a taglio, è accusato di maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna e di resistenza a pubblico ufficiale. Gli episodi contestati risalgono al periodo gennaio 2022-giugno 2023

10 dicembre 2025 | 17:50
 

Il pizzaiolo romano Gabriele Bonci, noto per la pizza a taglio, è comparso davanti ai giudici della V sezione collegiale di piazzale Clodio a Roma, in relazione a accuse di maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna e resistenza a pubblico ufficiale, secondo quanto riporta Il Messaggero.

bonci

Il pizzaiolo Gabriele Bonci

Dai documenti acquisiti si evidenziano «comportamenti controllanti dovuti a ossessiva gelosia» nel periodo compreso tra gennaio 2022 e giugno 2023. L’accusa riporta inoltre che Bonci avrebbe «minacciato e aggredito la donna, afferrandola per i polsi e tirandole i capelli». La madre della presunta vittima ha testimoniato che l’uomo si sarebbe recato sotto casa della figlia «e se ne sarebbe andato solo una volta chiamate le forze dell’ordine».

Secondo la ricostruzione, all’inizio di giugno 2023 la donna si sarebbe recata in un bar dove Bonci si trovava con amici per chiedere le chiavi di casa, ma il pizzaiolo le avrebbe intimato di non disturbarlo. Giunti a casa, avrebbe scagliato per terra una pentola e una bottiglia. La donna, spaventata, sarebbe fuggita, tornando alcune ore dopo, rassicurata dallo stesso Bonci. L’accusa segnala anche che Bonci avrebbe continuato a danneggiare oggetti in casa e ostacolato la vittima mentre cercava aiuto, provocandole sanguinamento. All’arrivo delle forze dell’ordine chiamate dai vicini, l’uomo li avrebbe minacciati e offesi, motivo per cui è stata contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Gabriele Bonci pizza romana pizzaiolo maltrattamenti tribunale ristorazione italiana cronaca cucina italiana
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Sana
TreValli
Robo
Dr Schar
Sana
TreValli
Robo
Dr Schar
Ristorexpo
Fontina DOP

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025