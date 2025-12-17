Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 18 dicembre 2025  | aggiornato alle 14:56 | 116404 articoli pubblicati

Rotari
Parmigiano Reggiano
Rotari

Sei i ristoranti pugliesi che si sfideranno nella finale de “La migliore Assassina”

Stiamo parlando di Teatro del Gusto di Altamura, Quintessenza Caffetteria di Modugno, Matitì di Bari, La Soddisfazione di Bari, BeWith di Triggiano e La Svolta di Bari. Finale in programma il 21 dicembre a Bisceglie (Bt)

 
17 dicembre 2025 | 11:23

Sei i ristoranti pugliesi che si sfideranno nella finale de “La migliore Assassina”

Stiamo parlando di Teatro del Gusto di Altamura, Quintessenza Caffetteria di Modugno, Matitì di Bari, La Soddisfazione di Bari, BeWith di Triggiano e La Svolta di Bari. Finale in programma il 21 dicembre a Bisceglie (Bt)

17 dicembre 2025 | 11:23
 

Domenica 7 e lunedì 8 dicembre, in piazza Gramsci a Capurso (Ba), si sono svolte le semifinali della seconda edizione de La migliore Assassina - Il campionato”, contest ideato e organizzato dall’associazione Bari Cibo Cultura con il patrocinio del Comune di Capurso. Al termine delle sfide, caratterizzate da grande intensità e da un livello tecnico elevato, sono stati proclamati sei ristoranti finalisti che si contenderanno il titolo: Teatro del Gusto di Altamura, Quintessenza Caffetteria di Modugno, Matitì di Bari, La Soddisfazione di Bari, BeWith di Triggiano e La Svolta di Bari.

spaghetti

Gli spaghetti all'Assassina

La manifestazione ha registrato una grande partecipazione, con piazza gremita e un entusiasmo palpabile che ha accompagnato ogni manche. L’accensione deLa Fanojeha reso l’atmosfera ancora più suggestiva, regalando momenti di forte emozione e condivisione. Le sfide hanno messo in luce tecniche diverse, impiattamenti creativi e interpretazioni personali degli spaghetti all’Assassina, confermando la qualità dei concorrenti preventivamente selezionati online dal voto popolare. Distacchi minimi e duelli serrati hanno sottolineato il valore di questa competizione giunta quest'anno alla seconda edizione, ma che già nel 2024 aveva ottenuto un grande successo di pubblico.

«Siamo molto soddisfatti per il successo di queste semifinali, merito sicuramente anche della suggestiva scenografia della Fanoje, la festa del fuoco che ogni anno si svolge nella città di Capurso - ha dichiarato Maurizio Mastrorilli, co-fondatore di Bari Cibo Cultura. Un sentito ringraziamento va al Comune di Capurso e al sindaco Michele Laricchia per l’accoglienza e la collaborazione, nonché a tutti i concorrenti che hanno reso queste serate indimenticabili con la loro passione e il loro talento».

A giudicare i concorrenti è stata la giuria presieduta dal giornalista e gastronomo, nonché collaboratore di Italia a Tavola, Sandro Romano, e composta da esperti del settore gastronomico, giornalisti e chef di riconosciuta esperienza, tra cui il campione uscente Francesco Bondanese, chef e titolare del ristorante Nonna Maria a Noicattaro. Sempre presente in giuria durante entrambe le serate, Lina Francavilla, figlia dello chef inventore della ricetta Enzo Francavilla, ha ricordato la figura del padre a quasi un anno dalla sua scomparsa, manifestando profonda emozione nel vedere riconosciuta e celebrata l’importanza della ricetta inventata dal padre, ormai apprezzata non solo a livello regionale e nazionale, ma anche internazionale.

Eurovo

«Il livello di questa competizione - ha dichiarato il presidente di giuria Sandro Romano - quest'anno si è ulteriormente alzato. In particolare ho potuto notare l'utilizzo di ingredienti di qualità e l'attenzione a riproporre la ricetta originale dell'inventore del piatto, da me divulgata solo due anni fa dopo aver personalmente intervistato Enzo Francavilla, e  allontanandosi dalle versioni fantasiose malamente divulgate in questi anni anche su testate nazionali. E ora aspettiamo la finale per vedere chi quest'anno sarà il campione». La serata finale si svolgerà a Bisceglie (Bt) il 21 dicembre e Italia a Tavola avrà modo di seguirla in qualità di media partner dell'evento.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Spaghetti all'Assassinia Bari Capurso pasta Maurizio Mastrorilli Sandro Romano
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Molino Pasini
Nexi
Mangilli Caffo
Quattroerre Group
Molino Pasini
Nexi
Mangilli Caffo
Quattroerre Group
Pentole Agnelli
Forst

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025