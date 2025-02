Hospitality 2025: talento, inclusività e competizione al Salone dell'Accoglienza

Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza ha messo in luce il talento e l'inclusività nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, premiando i migliori studenti e professionisti nelle competizioni di cucina, sala e bar. Durante la 49ª edizione della fiera, punto di riferimento per il settore Horeca in Italia, svoltasi dal 3 al 6 febbraio al Quartiere Fieristico di Riva del Garda, numerosi giovani talenti si sono distinti nelle sfide che hanno animato le 8 Arene tematiche.

Il Miglior Allievo 2025 Cristian Tezzele e la Lady Chef 2025 Licia Marocchi

Concorso “Miglior Allievo 2025”

Il concorso "Miglior Allievo 2025", organizzato con la collaborazione della Fic-Federazione Italiana Cuochi e dell'Unione Regionale Cuochi Trentino-Alto Adige, ha visto gli studenti degli Istituti Alberghieri sfidarsi nella tappa regionale. La vittoria è andata a Cristian Tezzele della Scuola Alberghiera di Rovereto, che ora avrà l'opportunità di partecipare ai Campionati della Cucina Italiana, in programma a Rimini dal 16 al 18 febbraio.

Il Miglior Allievo 2025 Cristian Tezzele

Concorso "Lady Chef 2025"

La finale regionale del concorso "Lady Chef 2025" ha visto trionfare la chef trentina Licia Marocchi di Volano, che ha conquistato il primo posto nella Food Arena. Licia ha affrontato due chef altoatesine, Anna Brancato e Sonia Zwischenbrugger, che si sono aggiudicate rispettivamente il secondo e il terzo posto. Le concorrenti si sono sfidate nella preparazione di un primo piatto a base di pomodoro e un prodotto del territorio. La vittoria di Marocchi è stata meritata grazie alla sua ricetta ben equilibrata, che ha saputo sfruttare il pomodoro in diverse preparazioni: il datterino giallo per la salsa e la passata nell’impasto dei ravioli con cuore al basilico. La giuria, guidata da Alessandra Baruzzi, coordinatrice Nazionale delle Lady Chef e figura di spicco nel panorama culinario italiano, ha apprezzato non solo il gusto e la cromaticità del piatto, ma anche la gestione del posto di lavoro, l'organizzazione, il rispetto per la materia prima e l'attenzione all'economia circolare. Con questa vittoria, Licia Marocchi accederà alla finale dei Campionati della Cucina Italiana 2025, che si terranno a Rimini.

La Lady Chef 2025 Licia Marocchi

Contest "Mistery Box 2025"

Nel contest "Mistery Box 2025", due squadre, ciascuna composta da un professionista senior e uno junior, si sono sfidate nella preparazione di un pasto utilizzando ingredienti a sorpresa tipici della tradizione italiana. L’obiettivo era mettere alla prova competenza e creatività, promuovendo al contempo i valori della cucina italiana. La squadra veronese ha avuto la meglio su quella mantovana.

I contest dell’Associazione Ristoratori Trentini

Spazio per gli allievi delle scuole alberghiere anche nei quattro contest organizzati dall’Associazione Ristoratori Trentini.

“Art in un cocktail”

La competizione “Art in un cocktail” si è svolta in due fasi - Cocktail Fantasy e Mistery Box - offrendo agli aspiranti barman l'opportunità di esprimere il loro talento nella creazione di cocktail unici e innovativi. I quattro studenti dell'Istituto Alberghiero Enaip di Riva del Garda e Tione, Matteo Belligoli, Lorenzo Fede, Gabriele Melzani e Zeno Massella, si sono sfidati nella preparazione di miscele che raccontano storie, valorizzano i prodotti locali e offrono esperienze gustative memorabili. Matteo Belligoli, dell'Istituto Enaip di Riva del Garda, ha conquistato il primo premio grazie alla sua abilità nel combinare tecnica, creatività e passione nella mixology. Ha saputo interpretare alla perfezione il tema del concorso, “Territorio e Sostenibilità”, creando cocktail originali in entrambe le prove. Si è distinto per la padronanza delle tecniche di miscelazione, l’uso preciso degli strumenti, la velocità nella preparazione, l'equilibrio dei sapori e la sua capacità di improvvisazione.

“Campioni di Sala”

Nel contest “Campioni di Sala”, la coppia Nicol Calovi e Ndiaye Oumy, sempre dell'Istituto Enaip di Riva del Garda, ha primeggiato tra le altre quattro coppie in gara. La vittoria è arrivata grazie a un mix di eccellenza nell'accoglienza, nella presentazione del menù e nell'abbinamento dei vini, oltre alla creatività nella preparazione del dolce flambé. Nicol e Ndiaye hanno offerto un servizio impeccabile, combinando competenze tecniche, passione per il cibo e il vino, attenzione ai dettagli e capacità di creare un'esperienza unica per il cliente. La loro sinergia, collaborazione e abilità nel gestire lo stress sono stati determinanti per il successo, mantenendo sempre un atteggiamento positivo e orientato al cliente.

"Le diverse abilità in Sala e Bar" e "Cuori in Cucina"

I concorsi "Le diverse abilità in Sala e Bar" e "Cuori in Cucina" sono stati creati per promuovere l'inclusione sociale, valorizzare le diversità e le abilità di ognuno, sottolineando come la passione per la cucina possa diventare un veicolo di realizzazione personale. Ogni partecipante, o coppia di partecipanti, ha mostrato un talento unico e una straordinaria passione per il mondo della sala e del bar, affrontando le sfide con creatività, determinazione e un sorriso contagioso. Tutti hanno dimostrato che la disabilità non è un limite, ma una forma diversa di abilità. La giuria è stata profondamente impressionata dalla dedizione, dall'impegno e dalla professionalità di ogni concorrente, tanto da rendere difficile la scelta dei vincitori, decretando un ex aequo per tutti. Il concorso "Le diverse abilità in Sala e Bar" ha visto la partecipazione di sette studenti provenienti dagli Istituti Enaip di Riva del Garda, Tesero, Tione e dal Progetto Anffas Trentino. Per quanto riguarda “Cuori in Cucina”, hanno preso parte giovani talenti dell’Associazione Dream Aps, dell’Istituto Alberghiero di Levico e di Amira-Associazione Maitre Italiani Ristoranti e Alberghi di Borgo Chiese.

Hospitality, il valore dell’inclusività

Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, ha inviato un videomessaggio di incoraggiamento ai partecipanti, sottolineando quanto siano motivo di orgoglio per il loro talento e per come abbiano già messo in pratica gli insegnamenti ricevuti. Il ministro ha anche elogiato il lavoro delle persone e delle associazioni impegnate in progetti fondamentali per l'inclusione lavorativa, la formazione e la vita sociale, ricreativa e sportiva delle persone con disabilità. Un tema, quello dell’inclusione sociale, che Riva del Garda Fierecongressi, con Hospitality, promuove da diversi anni.

Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità

Tra i protagonisti della 49ª edizione di Hospitality, la pizza ha avuto un ruolo speciale, con una delle 8 Arene tematiche a essa dedicata. Uno degli appuntamenti più attesi è stato la competizione di gruppo "Pizza in Equipe", rivolta alle pizzerie con posti a sedere, e che ha visto coinvolte diverse professionalità (pizzaiolo, aiuto pizzaiolo, cuoco e cameriere). Tra le 11 pizzerie in gara (tre trentine e otto venete), la giuria composta da istruttori pizzaioli e chef ha premiato la Pizzeria Giropizza Vip di Valcanover (Tn), che si è distinta per il miglior team di lavoro e per la proposta con il miglior servizio.

