Campionati della cucina italiana 2025: vince il Team Caserta

Il Team Caserta ha conquistato il podio più alto nell'edizione 2025 dei "Campionati della cucina italiana", aggiudicandosi il titolo assoluto nella categoria "Cucina calda a squadre senior". La competizione, organizzata dalla Federazione italiana cuochi (Fic) in collaborazione con Italian Exhibition Group, si è svolta alla Fiera di Rimini durante la manifestazione "Beer & Food Attraction".

L'evento ha visto la partecipazione di oltre 600 cuochi, supportati da quasi 1.400 tra assistenti e aiuti chef, per un totale di circa duemila professionisti coinvolti. Oltre al successo del Team Caserta, altri talenti si sono distinti nelle varie categorie: nella "K1 Cucina calda singola junior", Lorenzo Bellotti; nella "K2 Pasticceria da ristorazione senior", Giulia Scaroni; il "Contest street food d'autore" è stato vinto dal Team Seml - Stabiese Equana Monti Lattari; mentre il "Contest mistery box" ha visto trionfare la coppia Leone & Raduazzo.

In occasione della competizione, il presidente della Fic, Rocco Pozzulo, ha lanciato un appello alle istituzioni affinché il lavoro di cuoco venga inserito tra i mestieri usuranti e venga riconosciuta la figura del "Cuoco certificato". Questa richiesta sottolinea l'importanza di valorizzare e tutelare la professione culinaria, riconoscendo l'impegno e la dedizione dei cuochi italiani. La manifestazione "Beer & Food Attraction" ha offerto un palcoscenico ideale per mettere in luce il talento e la creatività dei professionisti della cucina, confermando l'eccellenza e la passione che caratterizzano il settore enogastronomico italiano.

