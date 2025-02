Fabrizio Renna è il nuovo chef dell'FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze

L'FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze ha annunciato l'ingresso di Fabrizio Renna come nuovo chef alla guida dei suoi ristoranti. Con un'esperienza di oltre 18 anni in cucina, di cui sette maturati in alcuni dei più noti ristoranti della città, Renna porta una visione culinaria che combina la tradizione gastronomica italiana con un approccio contemporaneo.

Nato nel 1988, lo chef ha costruito la sua carriera lavorando in strutture rinomate nel settore dell'hospitality e della ristorazione fiorentina. Tra le sue esperienze professionali più significative spicca il ruolo di executive chef presso il Ristorante Beppa Fioraia, dove ha guidato una brigata di cucina, sviluppato nuovi menù e gestito l'ottimizzazione delle risorse. In precedenza, come Sous-chef al Ristorante Gurdulù, si è concentrato sulla ricerca delle materie prime locali e sulla creazione di piatti che valorizzano il legame con il territorio. La sua carriera include anche un'esperienza al Grand Hotel Baglioni, dove ha contribuito a mantenere standard elevati in un contesto di ristorazione di alto livello.

Il nuovo incarico all'FH55 Grand Hotel Mediterraneo rappresenta per Renna l'opportunità di sviluppare ulteriormente la sua idea di cucina, basata sull'equilibrio tra innovazione e rispetto della tradizione. L'hotel, noto per la sua attenzione all'ospitalità, prevede un rinnovamento dell'offerta gastronomica con un focus su proposte stagionali che valorizzano i prodotti locali. «La cucina è un racconto che unisce territorio, passione e innovazione - dichiara Renna -: inizio questa nuova esperienza con l'obiettivo di proporre un'offerta che unisca qualità e ricerca, creando momenti piacevoli per gli ospiti». Con questa nomina, l'FH55 Grand Hotel Mediterraneo punta a rafforzare il proprio posizionamento anche nel settore della ristorazione. Oltre al servizio per gli ospiti dell'hotel, la struttura offre anche un catering personalizzato, con menu studiati per rispondere alle esigenze di eventi e incontri professionali.

