Gabriele Bianchi è il nuovo sommelier al Barbagianni di Colle di Val d’Elsa

Il ristorante Barbagianni di Colle di Val d'Elsa, situato in provincia di Siena, accoglie Gabriele Bianchi nel ruolo di sommelier. Bianchi, nato a Cecina (Li) nel 1995, torna in Toscana dopo aver acquisito esperienza in diverse realtà di alto livello in Italia, spaziando dalle Alpi alla Puglia, passando per la Lombardia.

Gabriele Bianchi, nuovo sommelier del Ristorante Barbagianni

Il suo approccio alla cantina del Barbagianni si caratterizzerà per una selezione accurata che, pur rispettando la tradizione vinicola toscana, includerà anche etichette di nicchia e più rare, con un focus particolare sui vini naturali e biodinamici. In aggiunta alla selezione di vini, Bianchi introdurrà anche abbinamenti non convenzionali, come tè, infusi e succhi artigianali, per offrire ai clienti esperienze sensoriali innovative, che si distaccano dal classico wine pairing. La sua proposta mira a soddisfare una clientela diversificata, portando nuove prospettive nella sala del ristorante e al fianco dei piatti ideati dal resident chef Lorenzo Neri e dall’executive chef Alessandro Rossi, che lavorano insieme per offrire un'esperienza gastronomica completa e all'avanguardia.

«Tornare in Toscana - ha detto Bianchi -, la mia terra, è per me un onore e un impegno. Al Barbagianni ho trovato una squadra che condivide la mia visione e un ambiente ideale per sviluppare idee innovative. Credo che il ruolo del sommelier non sia solo quello di proporre un buon vino, ma di accompagnare il cliente in un viaggio. La mia visione si basa su una sala accogliente e calda, dove ogni dettaglio è pensato per far sentire l’ospite al centro di un’esperienza unica».

© Riproduzione riservata