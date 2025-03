Alice Musso vince la finale italiana di The Vero Bartender 2025

Alice Musso, bartender del Drink Kong e Nite Kong di Roma, ha vinto la finale italiana di The Vero Bartender 2025, la competizione internazionale promossa da Amaro Montenegro che quest'anno coincide con il 140° anniversario dell'azienda. Il suo cocktail, Chronosphere, ha conquistato la giuria con un'idea futuristica della miscelazione, permettendole di ottenere il pass per la Finale Global, in programma a Bologna il 9 aprile, dove sfiderà i migliori bartender di otto nazioni.

Alice Musso, vincitrice della finale italiana di The Vero Bartender

L'evento, che si è concluso l'11 marzo a Milano, ha visto la partecipazione di otto finalisti selezionati in tutta Italia, chiamati a interpretare il tema della settima edizione: "2165. Shaping The Future". Il concept era ambizioso e stimolante: immaginare come sarà la mixology tra 140 anni, sperimentando con ingredienti, tecniche e presentazioni fuori dagli schemi. Una sfida che ha portato a creazioni sorprendenti, tra chi ha interrogato l'intelligenza artificiale per trovare l'abbinamento perfetto e chi ha ideato contenitori biodegradabili o addirittura commestibili.

A sottolineare il valore di questa edizione è Alessandro Soleschi, group director of marketing spirits di Gruppo Montenegro: «Quest'anno, con il tema scelto per The Vero Bartender, abbiamo deciso di celebrare i 140 anni del brand. Siamo molto soddisfatti delle proposte ricevute dai bartender, che si sono distinte per innovazione ed alta qualità, confermando un livello di competizione negli anni in continua crescita».

Chronosphere, il cocktail che guarda al futuro

Classe 1995, nata a Velletri, Alice Musso ha iniziato il suo percorso lavorando come cameriera prima di approdare nei locali più noti della capitale, fino a entrare a far parte del team di Drink Kong e Nite Kong, due punti di riferimento della mixology romana guidati da Patrick Pistolesi. Per The Vero Bartender ha ideato Chronosphere, un cocktail che racconta un possibile futuro della miscelazione. L'idea di base parte dall'evoluzione dei gusti e delle esigenze dei consumatori, sempre più orientati verso drink a basso contenuto alcolico, con prodotti naturali e attenzione alle calorie.

Chronosphere, il cocktail di Alice Musso

Ma non solo: il cambiamento climatico influenzerà anche la disponibilità delle materie prime, con coltivazioni oggi esotiche che potrebbero diventare locali. Il mango, ad esempio, già oggi cresce in alcune aree del Mediterraneo e tra 140 anni potrebbe essere a km 0. Un concetto che si riflette anche nella scelta degli ingredienti: Amaro Montenegro si unisce a Coconut Sherry e Cordial Mango, con un volume alcolico ridotto all'11% e un basso contenuto zuccherino, completando il tutto con bolle di ghiaccio. Ora per Alice Musso si apre una sfida ancora più grande. Il 9 aprile a Bologna affronterà i migliori bartender di Australia, Canada, Cina, Emirati Arabi, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti per il titolo di miglior talento della miscelazione internazionale. Un'occasione per portare in alto il nome dell'Italia e dimostrare che il futuro della mixology è già iniziato.

