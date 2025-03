EmergentePastry 2026: ecco i primi quattro finalisti (dal Centro-Sud)

Imma Lopez Saviano, Sara Mazzolini, Gennaro Mennella e Giusy Persico sono i primi quattro finalisti di EmergentePastry 2026. La selezione Centro-Sud si è chiusa il 19 marzo alla scuola Dolce&Salato di Maddaloni, in provincia di Caserta, e ha decretato i nomi dei giovani under 30 che accederanno alla finale nazionale del prossimo autunno. Per conoscere gli altri quattro finalisti bisognerà aspettare la selezione del Nord, in calendario nei prossimi mesi.

I primi quattro finalisti di EmergentePastry 2026

La tappa campana ha rispettato il format ormai consolidato della competizione, accogliendo giovani professionisti del mondo della pasticceria che si sono sfidati davanti a una giuria composta da pastry chef, maestri pasticcieri e giornalisti del settore. Ogni concorrente ha dovuto presentare quattro elaborati: un dessert al piatto, uno al forno, un finger food dolce e uno salato, alcuni dei quali realizzati con gli ingredienti forniti dagli sponsor. Ma non è finita qui: il giorno prima dell'evento ufficiale si è svolta anche la prova dedicata ai lievitati, organizzata in collaborazione con Le Sinfonie di Agugiaro & Figna Molini. In questa fase, ogni partecipante ha rigenerato e presentato una propria preparazione, giudicata da una giuria interna.

Il metro di giudizio non si è limitato alla tecnica e al gusto, ma ha preso in considerazione anche la professionalità dimostrata dai candidati, la capacità di presentare e raccontare i propri dolci alla giuria e l'attenzione dimostrata nei confronti dei principi di sostenibilità. Una volta concluse tutte le degustazioni, è stato il momento delle premiazioni, precedute da un convegno al quale hanno partecipato alcune figure istituzionali e rappresentanti del territorio. Presenti, tra gli altri, Andrea De Filippo, sindaco di Maddaloni; Raffaella Pignetti, presidente di Asi Caserta; Andrea Benetton di Cirio Agricola e Armida Filippelli, assessore alla Formazione professionale.

Al termine del convegno è arrivato l'annuncio ufficiale dei quattro finalisti: Imma Lopez Saviano (In Cibum, Pontecagnano Faiano), Sara Mazzolini (INEO - Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, Roma), Gennaro Mennella (Line - Il San Cristoforo, Ercolano) e Giusy Persico (Il Buco*, Sorrento). Dopo la premiazione, spazio a un rinfresco curato dai ragazzi della scuola Dolce&Salato e con i prodotti offerti dagli sponsor, tra cui i finger food realizzati dagli stessi concorrenti in gara. Oltre ai finalisti, sono stati assegnati anche alcuni premi speciali: quello per il “miglior dessert al piatto al cioccolato”, promosso da Barry Callebaut, è andato a Sara Mazzolini; il riconoscimento per il “miglior dessert al forno” è stato conquistato da Giusy Persico; mentre il “miglior lievitato”, in collaborazione con Le Sinfonie di Agugiaro & Figna Molini, è stato assegnato a Barbara Pia Ruscinito di Lombardi Pasticcieri (Maddaloni).

In totale erano dieci i giovani in gara: oltre ai quattro finalisti e a Barbara Pia Ruscinito, hanno partecipato Alessandra Elia (Dattilo, Strongoli), Rebecca Larosa (Laboratorio Niko Romito, Castel di Sangro), Luca Scagliarini (Campocori Restaurant - Hotel Chapter, Roma), Lucrezia Scopigno (Follie - Villa Agrippina Gran Melià, Roma) e Jasmine Smordoni (La Trota, Rivodutri).

