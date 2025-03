“La zuppa della felicità” salentina vince Agrichef Festival 2025

Agrichef Festival è il concorso-evento itinerante promosso da Turismo Verde, l’Associazione agrituristica di Cia-Agricoltori Italiani, per rilanciare i piatti tipici della tradizione contadina al quale partecipano agrichef e studenti degli istituti alberghieri.

“La zuppa della felicità” di Federica Sparascio vince Agrichef Festival 2025

Protagoniste assolute sono le ricette regionali, testimonianza concreta di sostenibilità a tavola e spreco zero in cucina, capacità di recupero delle materie prime per piatti eccellenti in bontà e genuinità.

La finale nazionale

La finale nazionale si è tenuta all’Istituto alberghiero “Amerigo Vespucci" di Roma ed ha visto vincitrice la pugliese “La zuppa della felicità” realizzata dall’Agrichef Federica Sparascio dell’Agriturismo “Gli Ulivi” di Tricase in provincia di Lecce insieme agli studenti dell’Istituto Alberghiero e Turistico - IPSEO “Aldo Moro” di Santa Cesarea Terme sempre in provincia di Lecce.

«Tutelare la qualità del cibo Made in Italy e, prima ancora, la sicurezza alimentare globale - hanno detto i presidenti nazionali di Turismo Verde, Mario Grillo, e di Cia, Cristiano Fini - vuol dire anche rinnovare l’impegno di Agrichef Festival nella promozione della cucina contadina diffondendola soprattutto tra le giovani generazioni».

La giuria di Agrichef Festival 2025

La giuria 2025 di Agrichef Festival era composta da:

Fabio Cannatà , dirigente dell’ Istituto alberghiero “Amerigo Vespucci” di Roma (presidente di giuria)

, dirigente dell’ di Roma (presidente di giuria) Anna Maria Palma , chef

, chef Natale Liguori , insegnante istituto

, insegnante istituto Massimiliano Umberti , Presidente IV Municipio

, Presidente IV Municipio Annarita Leobruni , vicepresidente IV Municipio - Politiche educative e scolastiche, pari opportunità

, vicepresidente IV Municipio - Politiche educative e scolastiche, pari opportunità Cristiano Fini , presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani

, presidente nazionale Serena Bringheli , food writer

, Anna Fratini , dirigente Istituto alberghiero Amatrice

, dirigente Beatrice Tortora, Presidente nazionale la Spesa in Campagna

di Paola Scarsi

