Da aprile la pizza di Franco Pepe torna al 7Pines Resort in Sardegna

Dal 16 aprile riapre al 7Pines Resort Sardinia "Spazio by Franco Pepe", il progetto gastronomico che vede il pizzaiolo campano collaborare con lo chef Pasquale D'Ambrosio per un menu che esalta il territorio e le materie prime locali. Il resort di Baja Sardinia (Ss) conferma così una partnership di successo che punta sulla qualità e sull'eccellenza della cucina italiana.

Spazio by Franco Pepe al 7Pines Resort di Baja Sardinia (Ss)

Dopo il riscontro positivo della scorsa stagione, il 7Pines Resort Sardinia ha deciso di rinnovare la collaborazione con Franco Pepe, considerato tra i più grandi pizzaioli al mondo, per riportare la sua visione della pizza all'interno dell'Hub Gastronomico della struttura. Un progetto che si inserisce in una proposta ristorativa di alto livello, accanto al ristorante fine dining Capogiro e al Cone Club, esclusivo beach club affacciato sul mare cristallino della Costa Smeralda. La filosofia del resort è chiara: offrire un'esperienza culinaria che racconti il territorio attraverso materie prime selezionate e una ricerca costante della qualità.

E “Spazio by Franco Pepe” è un format che nasce proprio con questo obiettivo. Le pizze firmate dal maestro campano vengono create in collaborazione con lo chef Pasquale D'Ambrosio, executive chef del resort, per un menu che combina l'arte della panificazione con i sapori autentici della Sardegna. L'idea è quella di valorizzare i prodotti locali, reinterpretandoli con tecniche innovative, senza stravolgerne l'identità. Un concetto che si traduce in proposte come la Senti-menti di Gallura, con fior di latte affumicato, carciofo spinoso sardo Dop, carpaccio di bue rosso, olive scabecciu, olio al finocchio di mare e un'aria di pecorino sardo Dop, o la Spazio Mare, una pizza fritta con stracciata di Bufala Dop, gambero rosso, misticanza e lime. Quest'anno, inoltre, verrà introdotta una nuova creazione che metterà al centro la biodiversità sarda, con ingredienti selezionati per raccontare il territorio in maniera ancora più profonda.

Franco Pepe e Pasquale D'Ambrosio

La continuità della collaborazione tra Pepe e il 7Pines, come detto, non è un caso: «Siamo entusiasti di rinnovare questa collaborazione con Franco Pepe, un nome che rappresenta l'eccellenza della pizza a livello internazionale - ha dichiarato Vito Spalluto, managing director del resort. La sua capacità di valorizzare il territorio attraverso la sua arte si sposa perfettamente con la nostra filosofia di ospitalità, che punta a offrire esperienze autentiche e di alta qualità ai nostri ospiti».

Dal canto suo, Franco Pepe vede nel ritorno in Sardegna un'opportunità per continuare a esplorare e reinterpretare le tradizioni locali attraverso la sua pizza: «Tornare al 7Pines Resort Sardinia per questa nuova stagione è un'occasione preziosa per continuare il viaggio iniziato lo scorso anno alla scoperta della Sardegna e dei suoi straordinari prodotti - ha commentato il maestro pizzaiolo. Con Chef D'Ambrosio condivido la stessa visione: creare un'esperienza gastronomica che valorizzi il territorio, nel rispetto della sua tradizione e con uno sguardo sempre rivolto all'innovazione».

