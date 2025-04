Constance Festival Culinaire: quando la gastronomia diventa spettacolo

A fine marzo, tra le spiagge di Mauritius, si è tenuta la 18ª edizione del Constance Festival Culinaire, un evento che ha riunito chef stellati, maestri pasticceri e appassionati da tutto il mondo nei resort Constance Belle Mare Plage e Constance Prince Maurice, per una settimana di gare, masterclass e cene d'autore. A rappresentare l'Italia lo chef stellato Roberto Di Pinto, affiancato dalla chef locale Taslimah Royan.

Chef, cioccolato e sfide gourmet: dentro al Constance Festival Culinaire 2025

Più che un festival, un appuntamento annuale per chi vive la cucina come scambio e scoperta. L'edizione 2025 ha proseguito la rotta tracciata nel tempo: valorizzare le culture gastronomiche locali, dare visibilità ai professionisti dei resort Constance e offrire uno spazio di confronto tra grandi nomi della cucina internazionale e giovani talenti. Le due strutture di Mauritius, marchiate Constance Hotels & Resorts, sono tornate a essere il fulcro di un evento che mette al centro formazione, condivisione e un'idea di eccellenza costruita sul dialogo tra tradizioni e nuove visioni. Tra i protagonisti di quest'anno c'era anche l'Italia, grazie allo chef Roberto Di Pinto, una stella Michelin al ristorante Sine di Milano, che ha partecipato in coppia con la chef Taslimah Royan del Constance Prince Maurice alle competizioni Régis Marcon Trophy e Deutz Trophy. Il suo contributo non si è limitato alla gara: nel corso della settimana, Di Pinto ha condiviso la propria filosofia con ospiti e staff dei resort, presentando una cucina “libera da schemi e convenzioni, dove la tradizione è servita insieme alla contemporaneità in un viaggio sensoriale tra le sue radici partenopee e le influenze internazionali”.

A valutare le competizioni una giuria internazionale composta da chef e personalità del mondo gastronomico, nel solco di una tradizione ormai consolidata che punta su rigore, trasparenza e qualità. I vincitori sono stati annunciati durante la cerimonia conclusiva di sabato 29 marzo. Il Régis Marcon Trophy è andato a Markus Dalen (Svezia) e Si Thu Kiaw Tun (Constance Ephelia), il Deutz Trophy a Louis Gachet (Restaurant Le Feuillée, Francia). Il Pierre Hermé Trophy è stato vinto da Marc Rivière (Francia) in coppia con Veeranakkumar Mathurai (Constance Halaveli), mentre lo Jars Arts de la Table Trophy ha premiato Yavesh Ramtohul del Constance Belle Mare Plage. Sempre dalla stessa struttura arrivano anche i vincitori del Constance Café Gourmand Trophy, Annaice Moothien, e del Best Island Chili Cake, Disha Chuckowree. Il riconoscimento per la miglior Tarte Banane tressée è invece andato a Milena Moutien.

Come di consueto, il programma non si è limitato alle competizioni. L'edizione 2025 ha proposto un calendario fitto di appuntamenti: masterclass, degustazioni e cene gourmet che hanno coinvolto sia il pubblico sia i professionisti presenti. Particolarmente attesa, come ogni anno, la Pierre Hermé Trophy, competizione dedicata alla pasticceria. Per l'occasione, i partecipanti hanno lavorato con il Constance Dark Chocolate 68%, un cioccolato creato in esclusiva per il gruppo in collaborazione con Valrhona, caratterizzato da aromi esotici e intense note fruttate. Un ingrediente simbolico, utilizzato in molte delle ricette dei resort Constance, che rappresenta il legame tra innovazione e territorio. A chiudere l'evento è stato Jérôme Faure, corporate sommelier di Constance Hospitality Management Limited, che ha sottolineato lo spirito che da sempre anima il festival: «Ancora una volta, questo evento unico ci ha ricordato il potere unificante della cucina. Il livello di creatività, precisione e passione dimostrato sia dagli ospiti internazionali che dai nostri chef Constance è una testimonianza dello straordinario spirito che guida questo festival anno dopo anno».

