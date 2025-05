Cattel, nuovo progetto ambizioso: Mauro Poggio è il nuovo chef resident

Mauro Poggio è il nuovo chef resident di Cattel Spa, distributore veneto di prodotti alimentari per l'Horeca. Con una carriera lunga 25 anni da chef e 37 da cuoco, Poggio vanta un'importante esperienza in ristoranti di lusso, sia in Italia che all'estero. Ha lavorato in strutture prestigiose come il San Luis Retreat Hotel & Lodges di Avelengo, il Cipriani di Asolo, l'Excelsior di Venezia, e ha avuto esperienze internazionali in città come Ankara, Parigi, Bruxelles e New York.

Mauro Poggio è il nuovo chef resident di Cattel Spa

Il suo arrivo in Cattel rappresenta un valore aggiunto per l'azienda, che vede in Poggio una risorsa eclettica, capace di contribuire in modo significativo a nuovi progetti. Una delle sue principali responsabilità sarà quella di testare i nuovi prodotti che Cattel intende inserire nel proprio catalogo. Attraverso il suo approccio, Poggio ne valuterà la qualità, la versatilità e l'adeguatezza alle necessità del mercato, stabilendo se questi possano essere introdotti o meno nell'offerta dell'azienda. Inoltre, Poggio si occuperà della gestione di eventi formativi e dimostrazioni per la forza vendita e i clienti, con particolare attenzione alle Private label di Cattel. Durante questi eventi, il suo obiettivo sarà anche quello di fornire supporto in ambiti come food cost, abbinamenti gastronomici e ampliamento della gamma.

Originario di Acqui Terme (Al), ma con una forte influenza della cucina ligure, Poggio si distingue per l’uso di pesce, verdure, pesto ed erbe fresche, aromatiche e spontanee. Questi ingredienti saranno alla base delle sue nuove creazioni, che rispecchiano l’esperienza maturata durante i suoi anni di lavoro nelle cucine di ristoranti stellati e locali di alto livello. Il matrimonio professionale tra Poggio e Cattel è visto come un'opportunità di reciproco sviluppo: mentre l'azienda continua a crescere e ad adattarsi alle nuove dinamiche del mercato, Poggio è pronto ad affrontare questa nuova fase della sua carriera con entusiasmo e motivazione. Un incontro che promette di portare numerosi benefici, non solo all'azienda, ma anche ai clienti e fornitori che usufruiranno delle sue competenze.

© Riproduzione riservata