Piano Transizione 5.0 e risparmio energetico: è il momento di rinnovare la cucina

Da un lato l'esigenza di contenere consumi e, di conseguenza, i costi. Dall'altro le nuove tecnologie si affiancano a importanti incentivi statali come il Piano Transizione 5.0. I professionisti della ristorazione oggi hanno tutto l'interesse ad abbracciare l'innovazione tecnologica.

Cucina smart ed efficiente con Rational

Con il supporto degli incentivi statali, le imprese che scelgono di investire in attrezzature ad alta efficienza possono accedere a un credito d’imposta fino al 45%. Di fatto, un'occasione strategica per l’ammodernamento delle cucine.

Il futuro delle cucine, sempre più smart e green

Concetti come cottura automatizzata e intelligente diventano sempre più presenti all'interno delle cucine professionali.

Le nuove piastre di cottura e i forni automatizzati sono in grado di eseguire in autonomia cicli di cottura preimpostati o programmabili, anche da remoto, che imparano da soli seguendo precisi algoritmi. Le interfacce digitali permettono di monitorare in tempo reale temperature, tempi e umidità, riducendo al minimo l’intervento umano.

Impostazioni da remoto con attrezzature smart

Tutto questo si traduce in grandi vantaggi, di efficienza e rapidità nei tempi di produzione innanzitutto, con conseguente ricaduta sui carichi di lavoro. Soprattutto, vengono ridotti sprechi alimentari e ancora di più quelli energetici, con notevoli risparmi sui costi dell'attività, oltre che minor inquinamento ambientale.

Le attrezzature smart diventano quindi ideali per ristoranti, hotel, mense, laboratori di gastronomia e catene di ristorazione moderne. Portano una sostenibilità, economica quanto ambientale, che non pregiudica la qualità del risultato.

Rational è partner tecnologico per la modernizzazione delle cucine

I prodotti tecnologici di Rational rappresentano una soluzione concreta per chi desidera modernizzare la cucina professionale. Questi sistemi avanzati sono pensati per ottimizzare i processi, ridurre i consumi e rispondere alle attuali esigenze di sostenibilità energetica.

iCombi Pro facile da utilizare

Un rivenditore che affianca gli chef con una consulenza dedicata nel processo di transizione digitale della propria cucina, con la garanzia supplementare di ottenere un grande risparmio energetico. Proprio in questo senso, di grande interesse sono le linee iCombi Pro e iVario Pro

iCombi Pro: il forno combinato ad alta efficienza certificata

Il forno professionale iCombi Pro, dotato di certificazione Energy Star 3.0, si distingue per le sue performance nella cottura automatizzata e intelligente. Nei test effettuati su 100 porzioni di salmone, broccoli al vapore e patate al forno, per esempio, il sistema ha mostrato rispetto al suo precedecessore - il SelfCookingCenter - questi dati:

-18% di consumo energetico

-18% di tempo di cottura

-84% di consumo d’acqua

Questi risultati confermano l’impatto positivo dell’utilizzo di iCombi Pro in termini di efficienza operativa e sostenibilità ambientale.

iCombi Pro per una cottura smart

iVario Pro: tecnologia multifunzione per la cucina professionale

Il sistema iVario Pro 2-S è stato confrontato con una cucina a gas tradizionale da 6 fuochi nella preparazione di un menu da 100 coperti. Le prestazioni hanno registrato:

-71% di consumo energetico

-38% di tempo di cottura

-52% di consumo d’acqua

Grazie alla sua versatilità e ai tempi di lavorazione ridotti, iVario Pro è la scelta ideale per chi cerca efficienza e controllo dei costi in cucina.

iVario Pro

Risparmio energetico e incentivi fiscali per le imprese

Riduzione dei costi e al tempo stesso delle emissioni di CO2 . Una misura concreta per affrontare le sfide ambientali, che migliora al tempo stesso la produttività aziendale.

Investire in soluzioni come iCombi Pro e iVario Pro significa quindi garantirsi un risparmio energetico immediato, tempi di cottura ottimizzati, riduzione significativa dell’uso di acqua e incentivi fiscali importanti.

