Fipe e Autogrill insieme per sostenere la crescita delle nuove imprese

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Fipe-Confcommercio ha visitato l'Avolta Next F&B Hub Milano, centro di innovazione del gruppo Autogrill, realtà di riferimento nella ristorazione per chi viaggia e parte del gruppo Avolta. L'incontro si è inserito all'interno delle attività promosse da Fipe per supportare la formazione delle nuove generazioni imprenditoriali, con l'obiettivo di rafforzare le competenze manageriali e favorire l'incontro tra giovani imprese e modelli consolidati nel settore food & beverage.

Un centro dedicato a innovazione e sviluppo nel food & beverage

L'Avolta Next F&B Hub Milano si configura come un centro di accelerazione per imprese e startup del comparto F&B. All'interno della struttura vengono sviluppate soluzioni orientate alla sostenibilità, all'efficienza e al miglioramento dei servizi rivolti ai consumatori, anche in contesti ad alta intensità di flussi come le aree di sosta e gli hub di trasporto.

Durante la visita, il Gruppo Giovani Imprenditori Fipe ha partecipato a un momento di approfondimento sui principali trend di mercato e leve innovative, seguito da un tour all'interno della Factory Food Designers, lo spazio interno dedicato alla progettazione di concept e format ristorativi, nati dall'integrazione tra know-how aziendale e stimoli provenienti dal mondo della ricerca e delle startup.

Obiettivi condivisi: formazione, confronto e trasferimento di competenze

La partecipazione all'iniziativa ha offerto l'opportunità di discutere il ruolo della formazione nel settore horeca, anche alla luce dei dati più recenti. Secondo le elaborazioni Fipe, nel 2024 le imprese guidate da under 35 hanno superato quota 40.000 unità, pari al 12,3% del totale, con una prevalenza nelle attività di ristorazione (60,3%).

L'innovazione tecnologica, in particolare, è tra gli ambiti su cui si è concentrata l'attenzione degli imprenditori: il 43,2% delle imprese del settore ha dichiarato di aver effettuato investimenti in strumenti digitali, nuovi sistemi di gestione o comunicazione con la clientela.

«Fipe - ha dichiarato Matteo Musacci, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Fipe - da sempre considera la formazione uno strumento centrale per accompagnare lo sviluppo imprenditoriale. Il confronto con realtà strutturate come Autogrill può contribuire a rafforzare la cultura d'impresa e a promuovere modelli replicabili in altre aree del settore».

L'approccio di Autogrill: talenti e contaminazione come leve di sviluppo

Il gruppo Autogrill, attraverso il proprio hub milanese, promuove un modello orientato all'apertura verso l'esterno e alla valorizzazione di giovani talenti e nuove idee. Il focus è posto sullo sviluppo di soluzioni replicabili e adattabili ai contesti operativi della ristorazione per chi viaggia.

«Le persone - ha sottolineato Massimiliano Santoro, ceo Italy F&B di Avolta - sono un elemento strategico per la competitività del comparto. Per questo motivo è utile attivare occasioni di confronto e condivisione, come quella odierna, che permettano ai giovani imprenditori di acquisire strumenti utili alla crescita delle loro imprese».

Giovani e occupazione nel settore horeca

Il comparto dei pubblici esercizi continua a rappresentare un ambito rilevante per l'occupazione giovanile. I dati aggiornati Fipe indicano che nel 2024 si è registrato un incremento di 5 punti percentuali rispetto all'anno precedente tra gli under 35 impiegati nel settore, con una forza lavoro dipendente che risulta composta per il 39,7% da under 30, percentuale che sale al 61,8% includendo anche gli under 40.

In un contesto caratterizzato da evoluzione demografica e trasformazione tecnologica, il rafforzamento delle competenze risulta un passaggio necessario per garantire la sostenibilità delle imprese a medio e lungo termine.

Verso una ristorazione più connessa, competente e orientata al futuro

L'incontro tra Autogrill e il Gruppo Giovani Fipe ha rappresentato un'occasione per favorire un dialogo strutturato tra aziende e nuove generazioni, con l'obiettivo di promuovere un modello di ristorazione orientato a efficienza, innovazione e sostenibilità.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso tracciato da Fipe e dalle imprese associate per creare un ecosistema capace di supportare lo sviluppo imprenditoriale giovanile, valorizzando sinergie tra formazione, innovazione e conoscenza operativa.

