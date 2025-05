In aeroporti e stazioni la pasticceria di Iginio Massari grazie ad Areas MyChef

L'alta pasticceria di Iginio Massari entra nel mondo del travel retail grazie a una nuova partnership con Areas MyChef, gigante internazionale della ristorazione nei luoghi di transito. L'annuncio è arrivato durante il Foodservice Summit 2025 a San Siro a Milano: l'obiettivo è chiaro, portare il gusto e l'eleganza della pasticceria d'autore firmata Massari nei principali snodi del viaggio, tra aeroporti, stazioni e aree di servizio. A guidare il progetto, anche FRetail, realtà di lunga esperienza nel food concept design, che si occuperà dello sviluppo del format. Le prime aperture sono previste entro la prossima primavera.

Travel retail e pasticceria d’autore: accordo tra Iginio Massari e Areas MyChef

Dietro l'accordo, ci sono due visioni imprenditoriali che si incontrano. Da un lato Areas MyChef, realtà con sede a Barcellona che ogni anno serve 350 milioni di clienti in 84 aeroporti, 90 stazioni ferroviarie e oltre 200 aree di servizio, per un fatturato globale di 2,2 miliardi di euro. In Italia, opera con oltre 180 punti vendita - tra aeroporti, autostrade e fiere - e genera un fatturato superiore ai 270 milioni, con 2.500 dipendenti. Dall'altro, il brand Iginio Massari Alta Pasticceria, oggi portato avanti dai figli Debora e Nicola, che ha trasformato il nome del maestro in un riferimento assoluto per la pasticceria italiana ed europea, con sei negozi in Italia, pop-up store nei punti nevralgici del Paese e uno shop online attivo sul mercato europeo.

La collaborazione nasce, come ha spiegato Sergio Castelli, ceo di Areas MyChef per Italia e Germania, da una volontà precisa: «Questo accordo rappresenta per Areas MyChef l'ennesima nuova frontiera del travel food: un'offerta premium, riconoscibile e pensata per valorizzare ogni momento del viaggio attraverso il gusto, la bellezza e la tradizione della pasticceria italiana. Siamo dei sarti che creano un abito su misura grazie a format di proprietà, format con partner terzi o accordi di franchising. Questa collaborazione con il maestro Massari e la sua famiglia, rinnova la volontà da parte di Areas MyChef di mettere il prodotto al centro di ogni nostra progettualità. Le multinazionali non sono solo numeri ma un complesso ecosistema dove i protagonisti sono gli uomini che con le loro intelligenze creano un vero futuro sostenibile».

Soddisfazione condivisa anche dalla famiglia Massari. Debora e Nicola, amministratori dell'azienda, vedono nel canale travel una leva strategica per far crescere ulteriormente il brand, consolidandone la visibilità internazionale e rispondendo alla crescente domanda del pubblico: «Siamo entusiasti di questa partnership con Areas MyChef, un'azienda che ha dimostrato una straordinaria capacità, competenza e una vera passione per i nostri prodotti di alta pasticceria. Il travel retail rappresenta per noi un'opportunità strategica fondamentale per accrescere la visibilità internazionale del brand Iginio Massari Alta Pasticceria, rispondere alla forte richiesta dei nostri clienti e intercettare importanti volumi di vendita. Lavoriamo con impegno e sinergia per raggiungere un obiettivo ambizioso: realizzare le prime due significative aperture entro la prossima primavera. Crediamo fortemente che questa collaborazione porterà grandi soddisfazioni e permetterà a sempre più persone di apprezzare la nostra eccellenza».

Il progetto sarà sviluppato da FRetail, società guidata da Mario Esposito, partner storico di Areas MyChef con cui collabora da oltre dieci anni. Negli anni, questo sodalizio ha dato vita a numerosi format di successo, costruiti attorno all'identità gastronomica italiana e all'esperienza del viaggio. Anche in questo caso, il focus sarà sul canale travel, con l'ambizione di allargare in futuro il raggio d'azione anche a centri storici, centri commerciali e grandi department store. «Sono estremamente soddisfatto di poter includere il brand Iginio Massari Alta Pasticceria tra i progetti da sviluppare, sia in Italia che all'estero - ha dichiarato Esposito. La partnership consolidata con Areas MyChef e il suo ad, Sergio Castelli, si rinnova con un nuovo capitolo nell'ambito dell'eccellenza del Made in Italy, simbolo di qualità, successo e unicità».

