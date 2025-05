Iscrizioni aperte per la World Paella Day Cup 2025 di Valencia

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la World Paella Day Cup 2025, la competizione internazionale dedicata alla paella che ogni anno riunisce a Valencia chef da ogni angolo del mondo. La finale andrà in scena il 20 settembre nella città spagnola, che anche quest'anno si conferma palcoscenico mondiale del celebre piatto, simbolo della cultura gastronomica valenciana. Candidature aperte fino al 3 giugno, con una grande novità: per la prima volta, sei Paesi - Uruguay, Colombia, Messico, Porto Rico, Giappone e Bulgaria - organizzeranno selezioni in presenza per scegliere i propri rappresentanti ufficiali.

La World Paella Day Cup 2025 apre le iscrizioni

Il concorso, che ogni anno richiama cuochi professionisti e appassionati da ogni parte del globo, punta a valorizzare l'autenticità della paella e la capacità di interpretarla attraverso ingredienti freschi, tecnica e personalità. L'edizione 2025, oltre ad accendere i riflettori sull'evento finale, propone quindi un nuovo formato che prevede vere e proprie sfide live in diverse nazioni, dando la possibilità agli aspiranti finalisti di mettersi alla prova davanti a una giuria e conquistarsi un posto per Valencia. Una novità che porta il concorso ancora più vicino ai cuochi e alle cucine locali.

Le prime selezioni sono già iniziate: sabato 24 maggio la Colombia ha inaugurato il calendario con una prova a Villa de Leyva, mentre la prossima tappa sarà nei pressi di Osaka, in Giappone, il prossimo weekend. Le sfide proseguiranno negli altri Paesi coinvolti, mentre anche l'Italia si prepara a dire la sua. Lo scorso anno a rappresentarla è stato Giuseppe Bardelli. E anche quest'anno gli chef italiani sono chiamati a partecipare inviando la propria candidatura sul sito ufficiale dell'evento, www.worldpaelladay.org, dove si trovano tutte le informazioni su regolamento, date e sedi delle selezioni.

Per partecipare, è necessario inviare entro il 3 giugno una foto e un video di presentazione, della durata massima di 59 secondi, all'indirizzo email worldcup@worldpaelladay.org, in cui raccontare la propria storia professionale, indicare il Paese di rappresentanza e manifestare la volontà di accedere alla VI World Paella Day Cup. La città di Valencia tornerà a essere l'epicentro mondiale della paella, accogliendo il 20 settembre i cuochi finalisti della World Paella Day Cup 2025, un evento dove talento e passione per la cucina si incontrano.

