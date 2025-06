PFAS Free: il nuovo standard nel packaging alimentare

Esseoquattro, azienda attiva dal 1977 nella produzione di packaging alimentare, annuncia un obiettivo chiave: eliminare completamente le sostanze PFAS da tutti i propri prodotti antigrasso entro il 2025. Un impegno concreto che risponde alla crescente domanda di soluzioni ecocompatibili, sicure e performanti.

I sacchetti PFAS Free di Esseoquattro

L’importanza di un packaging senza PFAS

Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono utilizzate da decenni per rendere i materiali resistenti a grassi e liquidi. Tuttavia, la loro persistenza ambientale e l’accumulo nel corpo umano le rendono altamente problematiche per la salute pubblica. Esseoquattro affronta questa sfida adottando un approccio responsabile, eliminando tali composti da tutta la gamma di prodotti.

L’eliminazione dei PFAS non è solo un intervento tecnico, ma un’azione che rafforza il posizionamento dell’azienda all’interno di una filiera alimentare sostenibile. Questa transizione anticipa normative sempre più stringenti e migliora la percezione del brand nei confronti di consumatori sempre più attenti alla salubrità del packaging.

Olà, Glisser e Olenoir di Essoquattro

«La transizione verso imballaggi in carta privi di PFAS è una strategia aziendale che promuove la collaborazione con fornitori e innovatori, - afferma Anna Franchina, Responsabile HQSE Esseoquattro - anticipa stringenti normative, rafforza il marchio rispondendo alla crescente domanda di prodotti sicuri e contribuisce all'ottenimento degli obiettivi di sostenibilità ESG».

Le linee PFAS Free: sicurezza, estetica e performance

Esseoquattro propone tre line di prodotti PFAS Free.

La linea Olenoir rappresenta l'equilibrio perfetto tra design premium e prestazioni tecniche. Realizzata in carta nera antigrasso PFAS Free, è idonea al contatto diretto con alimenti e può essere utilizzata in forno (fino a 150°C), microonde (600W) e piastra elettrica (220°C). Sacchetti, coni e fogli garantiscono elevata barriera ai grassi e un impatto visivo distintivo.

Olà è la soluzione ideale per cibi fritti e conditi. Disponibile anche in versione PFAS Free, utilizza carta kraft avana naturale, sinonimo di artigianalità e versatilità. La gamma include sacchetti, tovagliette, basi per taglieri e cuoppi per street food, adatti al riscaldamento su più dispositivi.

Glisser è la linea antigrasso in carta bianca, pensata per prodotti da forno, pasticceria secca e pane speciale. Offre protezione contro unto e oli ed è disponibile anche in versione PFAS Free. Disponibile in vari formati, è un’alternativa concreta all’utilizzo di plastica.

Certificazioni, obiettivi ESG e tracciabilità garantita

Tutti i prodotti Esseoquattro sono progettati secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2015, testati da partner scientifici e conformi alle normative europee in materia di sicurezza alimentare. Ogni confezione riporta il Sigillo della Rosa, simbolo di qualità, tracciabilità e trasparenza lungo l’intera filiera produttiva.

Grazie a una rete di fornitori qualificati e un approccio orientato agli obiettivi ESG, Esseoquattro si posiziona come punto di riferimento per il packaging alimentare sicuro e sostenibile. L’eliminazione dei PFAS dai propri prodotti rappresenta un’evoluzione strategica verso un modello produttivo consapevole, in linea con le aspettative del mercato e delle normative future.

Esseoquattro

Fraz. Camazzole 1/A 35010 Carmignano di Brenta (PD)

+39 049 9430366

