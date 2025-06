Serra Sole inaugura a Bologna: libro, buffet e progetto gastronomico

Il prossimo 9 giugno si terrà l’inaugurazione ufficiale di Serra Sole, la nuova trattoria contemporanea situata in via Corticella 61 a Trebbo di Reno (Bo), alle porte di Bologna. L’apertura segna un nuovo capitolo nel panorama della ristorazione emiliana grazie alla visione dello chef Max Poggi e del suo socio Franco Rinaldi, presidente di Ingrediente Italia.

L’evento prevede alle ore 19 la presentazione del libro "Nato Oste", edito da Maretti Manfredi e firmato da Piero Pompili, figura di riferimento nella ristorazione bolognese e direttore di sala del ristorante Al Cambio dal 2016. Il volume racconta un percorso professionale fatto di relazioni, passione e attenzione per l’ospitalità.

«Mi sento un grande privilegiato – dice Piero Pompili - ad aver potuto scrivere questa biografia e ad averlo fatto alla soglia dei 50 anni che è un età in cui hai ancora tante forze da investire per portare avanti altri progetti: il successo fine a sé stesso non serve a niente se poi non riesci a utilizzarlo per far qualcosa di più grande per la tua città, lasciando un segno al territorio e alla comunità alla quale appartieni».

Un progetto gastronomico e culturale per il territorio

La serata sarà accompagnata da un aperitivo con buffet realizzato da chef Max Poggi, che illustrerà la visione alla base del nuovo locale. Serra Sole è il risultato di un progetto creativo firmato da Joan Crous di Coop Eta Beta, realtà attiva nell’inclusione sociale e nella progettazione di spazi sostenibili.

Un nuovo spazio che valorizza persone, cucina e comunità

Il progetto Serra Sole nasce per diventare un punto di riferimento nella ristorazione di qualità, unendo accoglienza autentica, cucina contemporanea e legame con la comunità locale. La scelta del nome richiama la vocazione naturale del luogo: accogliente, luminoso, conviviale. Dopo il successo di Al Cambio, Vicolo Colombina e Battirame 11, Serra Sole rappresenta una nuova sfida per Max Poggi e il suo team.

Via Lame, 65/67 – Ingresso da via Corticella 61, Trebbo di Reno, Castel Maggiore (Bo)

Tel. +39 051 704217



