Federalberghi e Re.Na.I.A di nuovo insieme per valorizzare gli studenti degli alberghieri

Durante la 75ª assemblea di Federalberghi, tenutasi a Merano, è stato rinnovato l'accordo tra Federalberghi e la Rete nazionale degli istituti alberghieri (Re.Na.I.A), con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra scuola e mondo dell'ospitalità. Un'intesa che punta dritta a un nodo importantissimo per il futuro del comparto ossia formare ragazzi capaci e prepararli davvero all'ingresso nel lavoro, partendo dalle aule degli alberghieri e arrivando alle cucine e alle reception degli hotel.

Luigi Valentini, presidente di Re.Na.I.A, e Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi

Il protocollo consolida un'alleanza che da anni lavora per avvicinare il sistema scolastico al comparto turistico-ricettivo, creando connessioni concrete tra formazione e impresa. Un dialogo che, nelle intenzioni delle due parti, vuole garantire agli studenti non solo un orientamento più consapevole, ma anche strumenti pratici per affrontare un mercato che cambia rapidamente e ha sempre più bisogno di professionalità ben formate. «Il rapporto con il sistema scolastico rappresenta un asset strategico per il settore - ha dichiarato Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi - che per garantire competitività e innovazione deve poter contare su un flusso di candidature adeguato e qualificato che solo il sistema dell'istruzione professionale alberghiera può allo stato garantire».

Il protocollo prevede, come in passato, attività già rodate come i Pcto (ex alternanza scuola-lavoro), progetti di orientamento congiunti e la possibilità per imprenditori e operatori del settore di intervenire in aula come esperti. Stavolta, però, ci sono alcune novità rilevanti, pensate per dare maggiore peso al percorso degli studenti e rendere più efficace il collegamento con le imprese. Una delle introduzioni più significative riguarda il riconoscimento del progetto di certificazione delle competenze acquisite durante i Pcto, sviluppato in collaborazione con Unioncamere. Si tratta di una certificazione di parte terza, riconosciuta sia dalle scuole sia dalle imprese, che punta a dare un valore formale e spendibile a ciò che gli studenti imparano concretamente sul campo, dentro le strutture alberghiere che li accolgono.

C'è poi l'impegno delle scuole a valorizzare il ruolo di Federalberghi all'interno dei Comitati tecnico-scientifici, quegli organismi in cui si decide l'offerta formativa degli istituti e si progettano interventi di aggiornamento e innovazione didattica. Una presenza che, secondo le due realtà firmatarie, può contribuire a rendere la scuola più aderente alla realtà del lavoro, portando la voce degli operatori direttamente nei luoghi dove si costruisce il percorso educativo dei futuri professionisti del settore. «La collaborazione tra scuola e impresa rappresenta la naturale prosecuzione dell'impegno delle istituzioni formative a sostenere l'orientamento, la crescita e la maturazione dei giovani verso competenze che non solo unicamente declinate con riferimento all'inserimento nel mondo del lavoro, ma riguardano la crescita personale e l'inserimento nella società» ha commentato Luigi Valentini, presidente di Re.Na.I.A.

Infine, un altro punto importante riguarda la sicurezza: Federalberghi e Re.Na.I.A hanno voluto ribadire l'attenzione verso le tutele nei luoghi di lavoro che ospitano gli studenti, anche attraverso l'integrazione del documento di valutazione dei rischi. Il riferimento è alla guida congiunta “Accogliere gli studenti in sicurezza”, che contiene indicazioni operative pensate proprio per chi lavora con i ragazzi in Pcto, e vuole aiutare le aziende a garantire ambienti formativi sicuri e adeguati.

