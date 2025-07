Tecniche di pasticceria senza glutine e lattosio, ecco la masterclass di Cast

Appuntamento i prossimi 14 e 15 luglio a Brescia per un'interessantissima Masterclass dal titolo "Pasticceria e prodotti da forno per intolleranze", tenuta dal pastry chef Andrea Bonati nell'ambito delle iniziative di formazione proposte da Cast, l’Istituto Italiano di Arti Culinarie e Ospitalità.

Dolci da forno senza glutine e lattosio al centro della Masteclass di Cast

Pasticceria e prodotti da forno per intolleranze

Il panorama della pasticceria contemporanea si sta adattando sempre di più alle esigenze di un pubblico ampio e diversificato. Cresce costantemente la richiesta di prodotti dolciari adatti a chi presenta intolleranze alimentari, come quelle a glutine, lattosio, uova o zucchero. Per rispondere a questa domanda, Cast Alta Formazione propone un corso intensivo di due giorni, pensato per pasticceri professionisti che vogliono ampliare le proprie competenze.

Formazione tecnica su dolci gluten free e lactose free

Il corso è tenuto da Andrea Bonati, docente dell'Alta Specializzazione di Cast specializzato nella produzione e commercializzazione di prodotti da forno “free from”. Durante le lezioni verranno approfondite le tecnologie di lavorazione dei prodotti da forno senza glutine e senza latte/lattosio, con esercitazioni pratiche su impasti e mix specifici. I partecipanti potranno osservare da vicino la realizzazione di ricette replicabili nel proprio laboratorio.

Il pastry chef Andrea Bonati

Produzioni replicabili per ogni laboratorio artigianale

Saranno preparate basi per mignon, torte da forno, panettoni, biscotti, cake e viennoiserie, tutte in versione gluten free e lactose free, con alcune varianti anche senza uova. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per creare un’offerta dolciaria accessibile a tutti, senza rinunciare a gusto, estetica e qualità.

Andrea Bonati: un riferimento nella pasticceria “free from”

Andrea Bonati, con oltre 3.000 ore di formazione e un approccio manageriale completo, è oggi un punto di riferimento nel settore della pasticceria inclusiva. Dopo anni di ricerca e sviluppo, ha fondato Bonati L’Hub, laboratorio dedicato alla produzione di dolci sia classici che senza allergeni. Il suo metodo si basa su rigore tecnico, passione per la sperimentazione e attenzione alle esigenze del mercato.

Un corso per espandere l’offerta e fidelizzare nuovi clienti

Partecipare a questa due giorni di masterclass significa accedere a competenze concrete per realizzare dolci adatti a ogni esigenza alimentare. Un’occasione per distinguersi sul mercato e offrire un prodotto davvero inclusivo, capace di conquistare anche il pubblico più esigente.

Per informazioni o iscrizioni si può accedere al sito di Castuni.com

