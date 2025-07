sCIOCk: il format di Davide Comaschi che rivoluzionerà la cultura del cioccolato

Dal 17 al 21 ottobre 2025, in occasione di Host Milano, prenderà vita sCIOCk - Cioccolato in movimento, il nuovo format ideato dal maestro cioccolatiere Davide Comaschi. L’evento si terrà presso Fiera Milano Rho, all’interno della più importante manifestazione internazionale dedicata all’ospitalità e alla ristorazione professionale.

Davide Comaschi

Un'arena sensoriale dedicata al cioccolato a 360 gradi

sCIOCk nasce come piattaforma culturale e interattiva interamente dedicata al mondo del cioccolato, affrontato nelle sue numerose declinazioni: pasticceria, ristorazione, hotellerie, design, ricerca e sostenibilità. Lo spazio sarà organizzato come un’arena dinamica in cui operatori del settore, professionisti e appassionati potranno apprendere, confrontarsi e sperimentare.

Masterclass, talk e contaminazioni tra discipline

All’interno dell’area sCIOCk si alterneranno masterclass tecniche, dimostrazioni dal vivo, tavole rotonde e talk tematici con la partecipazione di chef, pastry chef, designer del food, aziende e opinion leader. L’obiettivo è promuovere un movimento culturale attorno al cioccolato, valorizzandone la complessità tecnica, la componente sensoriale e il potenziale narrativo in ambito contemporaneo.

sCIOCk - Cioccolato in movimento è il nuovo format ideato dal maestro cioccolatiere Davide Comaschi

Il significato di sCIOCk: cioccolato in movimento

Il nome scelto da Comaschi è una chiara dichiarazione d’intenti. “CIOC” richiama l’essenza del cioccolato, protagonista assoluto, mentre “sCIOCk” gioca sulla fusione tra suono e significato: una scossa creativa, positiva, visiva e gustativa. Il movimento del cioccolato fuso diventa simbolo di trasformazione continua, contaminazione tra saperi e apertura al futuro. «Ho voluto creare uno spazio aperto, contemporaneo, dove il cioccolato non e` solo un prodotto, ma un linguaggio - racconta Davide Comaschi -. Con sCIOCk portiamo a Host un luogo dove si parla, si impara, si sperimenta. Dove il sapere incontra il sapore. Per questo riteniamo che Host Milano sia il luogo naturale per avviare un percorso culturale con tutti i principali stakeholders del mondo del Food&Beverage e dell’Hospitality».

La visione di Host Milano e il futuro di sCIOCk

Siamo entusiasti di accogliere a Host Milano un progetto come sCIOCk, che unisce innovazione e alta professionalita` in modo dinamico e stimolante - dichiara Francesca Cavallo, Head of Hospitality Exhibitions di Fiera Milano -. Avere con noi Davide Comaschi e ospitare un evento cosi` visionario rappresenta un vero valore aggiunto e rafforza ulteriormente il ruolo della manifestazione come piattaforma internazionale di riferimento per il mondo dell’ospitalita`. Una sinergia fondata sulla piena condivisione dei valori che animano sia sCIOCk che Host: innovazione continua, creazione di connessioni, contaminazione tra saperi e apertura al futuro.

sCIOCk - Cioccolato in movimento non sarà solo un evento fieristico. L’obiettivo è estendere la piattaforma oltre la manifestazione, con tappe future in scuole, eventi gastronomici, luoghi di formazione e hub creativi sia in Italia che all’estero. Un progetto in continua evoluzione che punta a diventare un riferimento per la divulgazione culturale e l’aggiornamento professionale nel mondo del cioccolato.

