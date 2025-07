Pollicino e Birra&Brace insieme: al via un nuovo polo eatertainment di OpenFlame

Con l’ingresso di Pollicino nel gruppo OpenFlame Srl, prende vita il primo polo italiano dedicato alla ristorazione family-friendly e al segmento in crescita dell’eatertainment. L’accordo, concluso nel luglio 2025, segna un passo decisivo nello sviluppo di un modello ristorativo capace di coniugare qualità, accessibilità e intrattenimento per tutta la famiglia.

Pollicino si unisce a Birra&Brace

Il nuovo gruppo aggrega due brand fortemente identitari: Pollicino, format nato nel 2013, e Birra&Brace, catena affermata nel panorama del casual dining. Insieme, le due realtà contano 14 locali attivi, un fatturato aggregato di 17 milioni di euro e oltre 12.000 metri quadrati di superficie, di cui circa 4.000 dedicati a spazi gioco per bambini.

Un modello di ristorazione pensato per famiglie e bambini

Pollicino si è distinto negli anni per la sua capacità di creare ambienti a misura di famiglia, dove i bambini sono protagonisti e i genitori possono vivere un’esperienza rilassante. Il format è oggi presente in 7 località tra le province di Milano, Monza e Brianza, Bergamo, e nel settembre 2025 aprirà un nuovo flagship store a Novara: 2.200 mq, 600 coperti e una ludoteca interna di 300 mq, il più grande Pollicino mai realizzato.

L’identità del brand, nato nel 2013 da un’intuizione di Francesco Porcelli e dei soci Marco Giorgi e Luca Viterale, si fonda su un’esperienza conviviale completa, con cibo di qualità, menu dedicati ai più piccoli, ambienti colorati e spazi sicuri per il gioco. Questo approccio rappresenta un punto di riferimento nel settore della ristorazione per famiglie e costituisce la base per un’espansione su scala nazionale.

OpenFlame: il progetto che punta sulla ristorazione con intrattenimento

OpenFlame Srl, fondata nel 2024, è una holding di investimento veneta nata da un club deal di famiglie imprenditoriali italiane, con l’obiettivo di costruire un player nazionale nel settore food retail focalizzato su ristorazione e intrattenimento per famiglie. Alla guida del progetto c’è Michele Padovani, professionista con una lunga esperienza tra consulenza strategica e investment banking, oggi family officer per diversi gruppi industriali.

Con l’acquisizione di Pollicino, la holding consolida il suo piano di crescita, puntando su format replicabili e scalabili, già collaudati nel nord Italia. Il progetto prevede fino a 6 nuove aperture l’anno, tra i due brand, con un potenziale di oltre 180 nuove assunzioni nei prossimi 12 mesi.

Birra&Brace: il casual dining che ispira il modello OpenFlame

Entrato nel gruppo OpenFlame nel 2024, Birra&Brace rappresenta l’archetipo della ristorazione trasversale e accessibile. Con un’offerta ampia, che spazia da carne alla brace a piatti per tutta la famiglia, e 7 locali operativi in Lombardia (più l’ottavo in apertura a Tradate), il brand ha raggiunto un fatturato di 8,5 milioni di euro e conta quasi 300 dipendenti.

L'interno di un locale Pollicino

Guidata da Massimo Ortelli, la catena ha saputo anticipare i bisogni del mercato, puntando su ambienti accoglienti, prezzi competitivi e un’esperienza adatta a un pubblico intergenerazionale.

Una rete nazionale per l’eatertainment

L’obiettivo della nuova fase di sviluppo è portare il modello del ristofamily in tutto il Paese, partendo dalla Lombardia e coinvolgendo progressivamente nuove regioni. La strategia di espansione si basa sulla creazione di spazi dove famiglie, bambini e gruppi di amici possano trovare non solo buon cibo, ma anche esperienze coinvolgenti e intrattenimento su misura.

«La forza di Pollicino - spiega Francesco Porcelli, Ceo del brand - è sempre stata nella sua capacità di creare un ambiente a misura di famiglia, dove i bambini sono protagonisti e i genitori si sentono a casa. Grazie a questa operazione potremo crescere più rapidamente, continuando a innovare il format e portandolo in territori dove c’è sete di esperienze autentiche e inclusive. Siamo felici di entrare a far parte di una realtà solida come OpenFlame, con cui condividiamo visione e valori».

Francesco Porcelli, Ceo di Pollicino

«Dopo l’esperienza di successo con Birra e Brace, che ha saputo affermarsi in Lombardia con un format trasversale e inclusivo, siamo pronti a fare un salto di qualità costruendo un vero polo italiano dell’eatertainment” spiega Michele Padovani, CEO OpenFlame. “L’entrata di Pollicino in OpenFlame rappresenta il primo passo concreto verso un’espansione su scala nazionale portando questo modello di ristorazione familiare in nuovi territori. Crediamo che un ristorante dove i bambini si divertono, i genitori si rilassano e tutti mangiano bene sia un’idea universale, senza confini».

L’unione tra Pollicino e Birra&Brace sotto il brand OpenFlame dà vita a un progetto capace di ridefinire l’esperienza della ristorazione in Italia, mettendo al centro i bisogni delle famiglie moderne, con un’offerta inclusiva, accessibile e replicabile.

