Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 10 settembre 2025

Rational
Rational
Salomon Food World

Sicurezza dei dati nei sistemi di cottura RATIONAL con la direttiva RED 3.3

I sistemi di cottura RATIONAL sono conformi alla direttiva europea RED 3.3 grazie a un nuovo software che potenzia la sicurezza informatica, tutela i dati personali e introduce aggiornamenti automatici per tutti i dispositivi [...]

10 settembre 2025 | 18:00
 

Sicurezza dei dati nei sistemi di cottura RATIONAL con la direttiva RED 3.3

I sistemi di cottura RATIONAL sono conformi alla direttiva europea RED 3.3 grazie a un nuovo software che potenzia la sicurezza informatica, tutela i dati personali e introduce aggiornamenti automatici per tutti i dispositivi [...]

10 settembre 2025 | 18:00
 

Dallo scorso mese di agosto, i sistemi di cottura RATIONAL iCombi Pro, iCombi Classic, iVario Pro e iHexagon sono pienamente conformi alla direttiva europea RED 3.3, che richiede standard elevati di protezione dei dati per tutti i dispositivi radio e connessi alla rete. La nuova versione del software garantisce un ulteriore livello di sicurezza, prevenendo accessi non autorizzati e rischi di frode.

Sicurezza dei dati nei sistemi di cottura RATIONAL con la direttiva RED 3.3

Tutti i sistemi di cottura RATIONAL sono conformi alla direttiva europea RED 3.3

Direttiva RED 3.3: requisiti di sicurezza per i dispositivi connessi

La direttiva RED 3.3 impone che ogni dispositivo connesso integri misure efficaci per tutelare i dati personali. Nei sistemi RATIONAL, l’accesso ai livelli di servizio avviene tramite una procedura multilivello: dopo la scansione del codice QR sul display, il tecnico riceve un codice numerico per l’accesso controllato. Questa soluzione impedisce l’utilizzo non autorizzato e rafforza la cybersecurity delle apparecchiature professionali.

Protezione dei dati personali e backup criptati

Il nuovo software RATIONAL assicura la massima tutela dei dati personali. Backup e trasmissioni sono criptati, riducendo il rischio di intercettazioni. Gli utenti hanno inoltre la possibilità di eliminare in modo definitivo e irreversibile i propri dati, comprese immagini, programmi di cottura personalizzati e impostazioni di rete. In questo modo, ogni sistema garantisce un controllo totale e sicuro delle informazioni sensibili.

Sicurezza dei dati nei sistemi di cottura RATIONAL con la direttiva RED 3.3

Forni iCombi e iVario di Rational

Aggiornamenti automatici e distribuzione del software

Tutti i nuovi sistemi di cottura RATIONAL prodotti dopo il 1° agosto 2025 sono forniti con la versione aggiornata del software. I dispositivi già in uso riceveranno gratuitamente le nuove funzionalità tramite aggiornamento software. I sistemi connessi alla piattaforma ConnectedCooking installeranno automaticamente le novità, previa conferma del download da parte dell’utente. In alternativa, il software può essere scaricato dal sito rational-online.com e installato tramite chiavetta USB.

L’adeguamento dei sistemi di cottura RATIONAL alla direttiva RED 3.3 rappresenta un passo decisivo per garantire sicurezza informatica, protezione dei dati e continuità operativa nelle cucine professionali di tutta Europa.

© Riproduzione riservata

 
sicurezza informatica sistemi di cottura RATIONAL direttiva RED 3.3 protezione dati aggiornamento software iCombi Pro iCombi Classic iVario Pro iHexagon ConnectedCooking
 
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
