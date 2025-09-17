Il bartender da 1,2 milioni di follower su TikTok apre a Napoli il suo locale

EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Venerdì 19 settembre in via Bisignano 54, a Napoli, apre “Bodega Rda”, il nuovo progetto di Rocco De Angelis. Napoletano, classe 1997, è uno dei bartender più seguiti d’Italia con oltre 1,2 milioni di follower su TikTok, e ha deciso di riportare nella sua città l’esperienza di una bodega spagnola unita alla mixology contemporanea.

Il bartender da 12 milioni di follower su TikTok apre a Napoli il suo locale

Il bartender Rocco De Angelis

Dietro al bancone Rocco ci è arrivato giovanissimo, da adolescente, iniziando a coltivare una passione che lo ha portato a insegnare, a vincere competizioni, a sperimentare tecniche e a raccontare il mestiere sui social. Nel 2024 ha pubblicato anche un libro, "Il cocktail perfetto. L’arte di bere. Dalla A allo Spritz", il primo del suo genere in Italia, con ricette, consigli tecnici e spunti estetici per preparare drink memorabili. Un percorso rapido, che oggi trova compimento nell’apertura di un locale tutto suo. «Bodega Rda è il coronamento di un sogno: portare a Napoli - città di origine e d’anima - un locale che non sia solo tendenza, ma racconto, sapore, esperienza. Per un bere che sia di qualità, dai prodotti utilizzati agli abbinamenti» spiega Rocco. La nuova insegna è pensata come luogo di incontro e conversazione, con tapas e cocktail a fare da filo conduttore. L’ambiente sarà accogliente, con interni caldi, design curato e attenzione al servizio, così da restituire una dimensione rilassata ma raffinata.

Il menu nasce per giocare sui contrasti, sulla stagionalità e sulla qualità degli ingredienti. In carta compaiono tapas come pulpo al vinagre de Jerez, croquetas de jamón e patatas bravas con allioli, ma anche piatti che richiamano il Mediterraneo italiano, dalla burrata pugliese a una frittura di calamari e gamberi. Accanto al cibo, la drink list è costruita su due binari: da una parte i grandi classici - Negroni, Old Fashioned, Margarita - reinterpretati con ingredienti premium e bilanciamenti su misura, dall’altra le signature creations di Rocco, frutto di infusioni, botaniche particolari e spezie o erbe aromatiche locali. L’offerta è completata da una selezione di vini nazionali e internazionali, birre artigianali e opzioni analcoliche, con mocktail inclusi. «Ogni piatto e ogni cocktail saranno presentati con cura, considerando valori come estetica, aroma, equilibrio e sostenibilità dove possibile» assicura il bartender. Il progetto è condiviso con The Code, agenzia che segue Rocco e che vede in Fabrizio Scippa il ceo e socio di maggioranza della Bodega: «Abbiamo studiato un format che mancava a Napoli, il fast drink accompagnato alla cultura spagnola, una realtà che siamo già pronti ad espandere in tutta Italia».

Bodega Rda Napoli TikTok bartender mixology The Code Rocco De Angelis Fabrizio Scippa
 
