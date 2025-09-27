EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 28 settembre 2025  | aggiornato alle 00:29 | 114690 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Molino Paolo Mariani
Parmigiano Reggiano

Le creazioni di Cédric Grolet sbarcano in Italia il prossimo anno

Cédric Grolet, celebre pasticciere francese, aprirà la sua prima pasticceria in Italia nel 2026, portando nel Belpaese le sue famose brioche e dolci iconici apprezzati a livello internazionale [...]

27 settembre 2025 | 18:59
 

Le creazioni di Cédric Grolet sbarcano in Italia il prossimo anno

Cédric Grolet, celebre pasticciere francese, aprirà la sua prima pasticceria in Italia nel 2026, portando nel Belpaese le sue famose brioche e dolci iconici apprezzati a livello internazionale [...]

27 settembre 2025 | 18:59
 

Presto non sarà più necessario volare a Parigi per assaporare una brioche di Cédric Grolet. Il celebre pasticciere francese, classe 1985, sta per aprire una pasticceria in Italia, portando nel nostro Paese le sue celebri creazioni dolciarie.

Le creazioni di Cédric Grolet sbarcano in Italia il prossimo anno

Il pasticciere francesce Cédric Grolet

Il successo globale di Cédric Grolet

Nonostante la giovane età, Cédric Grolet ha conquistato un posto di rilievo tra i grandi nomi della pasticceria contemporanea. Il suo talento creativo e la precisione nella realizzazione di dolci raffinati lo hanno reso famoso a livello mondiale. Il pasticciere vanta milioni di follower sui social, che restano affascinati dai video in cui mostra la preparazione delle sue creazioni. Le lunghe file fuori dai suoi locali testimoniano l’elevata richiesta: gli appassionati sono disposti ad attendere ore pur di gustare le sue prelibatezze.

Locali esistenti e nuove aperture

Ad oggi, le pasticcerie Cédric Grolet si trovano in quattro località internazionali: il primo spazio a Parigi all’interno di Le Meurice, Cedric Grolet Opéra sempre a Parigi, il negozio a Londra presso il Berkeley e la più recente apertura a Singapore. L’Italia si prepara a diventare la quinta destinazione, confermando il successo globale del marchio.

L’arrivo in Italia nel 2026

In un’intervista al Corriere della Sera, Cédric Grolet ha confermato l’amore per l’Italia e ha annunciato che le trattative per aprire la sua pasticceria nel Belpaese sono in fase avanzata, con l’apertura prevista nel 2026. Questa notizia segna un passo importante per il panorama della pasticceria italiana, che potrà finalmente accogliere le creazioni iconiche dello chef francese.

L’attesa per i fan italiani

Per il momento, gli amanti dei dolci possono solo seguire i video online o recarsi all’estero per assaggiare le brioche e i dessert di Cédric Grolet. Tuttavia, l’apertura in Italia offrirà a tutti la possibilità di vivere un’esperienza gastronomica unica, caratterizzata da gusto, estetica e perfezione artigianale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Cédric Grolet pasticceria brioche Italia dolci Parigi dessert Le Meurice Londra Singapore
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Pentole Agnelli
Molino Dallagiovanna
Rcr
Diemme
Pentole Agnelli
Molino Dallagiovanna
Rcr
Diemme
Nexi
Italmill

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 