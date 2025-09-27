Le creazioni di Cédric Grolet sbarcano in Italia il prossimo anno

Presto non sarà più necessario volare a Parigi per assaporare una brioche di Cédric Grolet. Il celebre pasticciere francese, classe 1985, sta per aprire una pasticceria in Italia, portando nel nostro Paese le sue celebri creazioni dolciarie.

Il pasticciere francesce Cédric Grolet

Il successo globale di Cédric Grolet

Nonostante la giovane età, Cédric Grolet ha conquistato un posto di rilievo tra i grandi nomi della pasticceria contemporanea. Il suo talento creativo e la precisione nella realizzazione di dolci raffinati lo hanno reso famoso a livello mondiale. Il pasticciere vanta milioni di follower sui social, che restano affascinati dai video in cui mostra la preparazione delle sue creazioni. Le lunghe file fuori dai suoi locali testimoniano l’elevata richiesta: gli appassionati sono disposti ad attendere ore pur di gustare le sue prelibatezze.

Locali esistenti e nuove aperture

Ad oggi, le pasticcerie Cédric Grolet si trovano in quattro località internazionali: il primo spazio a Parigi all’interno di Le Meurice, Cedric Grolet Opéra sempre a Parigi, il negozio a Londra presso il Berkeley e la più recente apertura a Singapore. L’Italia si prepara a diventare la quinta destinazione, confermando il successo globale del marchio.

L’arrivo in Italia nel 2026

In un’intervista al Corriere della Sera, Cédric Grolet ha confermato l’amore per l’Italia e ha annunciato che le trattative per aprire la sua pasticceria nel Belpaese sono in fase avanzata, con l’apertura prevista nel 2026. Questa notizia segna un passo importante per il panorama della pasticceria italiana, che potrà finalmente accogliere le creazioni iconiche dello chef francese.

L’attesa per i fan italiani

Per il momento, gli amanti dei dolci possono solo seguire i video online o recarsi all’estero per assaggiare le brioche e i dessert di Cédric Grolet. Tuttavia, l’apertura in Italia offrirà a tutti la possibilità di vivere un’esperienza gastronomica unica, caratterizzata da gusto, estetica e perfezione artigianale.

