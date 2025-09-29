EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quindici nuove interpretazioni di croissant e brioche entrano da oggi nelle Pasticcerie Iginio Massari Alta Pasticceria, affiancando il cornetto all’italiana, la veneziana alla crema, la sfogliata e gli altri grandi classici di casa. La proposta si amplia e si rinnova, senza abbandonare l’identità che ha reso noto il maestro e la sua famiglia: attenzione maniacale agli impasti, lievitazioni calibrate e quell’equilibrio di tecnica e creatività che hanno fatto scuola.

Massari ridisegna la colazione: nuova viennoiserie e Tarte Tatin appena sfornata

Il maestro Iginio Massari

«La rinnovata viennoiserie è un invito a riscoprire il piacere di uno dei pasti più importanti della giornata con creazioni che coniugano studio, tecnica e creatività - spiega Massari. La colazione è il primo gesto di piacere. Abbiamo realizzato un’offerta che racconta la nostra idea di eccellenza quotidiana: semplicità apparente, grande tecnica e bilanciamento tra tradizione e innovazione, abbiamo posto particolare attenzione alla lievitazione e alla texture dell'impasto». Nel dettaglio, le novità comprendono il Pain au Chocolat bicolor, il Fagottino rosso al lampone fresco e mascarpone, il Croissant bicolor, la Parisienne alla crema, il Pain Suisse, l’anello al Gianduia, i Cestini di frutta alle fragole e al caffè, fino alla brioche al pistacchio e lamponi. Un repertorio che non nasce per stupire con effetti speciali, ma dal lavoro paziente di affinamento sul prodotto, come dimostra il lungo percorso dedicato al cornetto all’italiana, perfezionato negli anni con un’attenzione particolare alla sfogliatura, alla fragranza e alla leggerezza.

Accanto alla viennoiserie rinnovata, un’altra protagonista conquista spazio in pasticceria: la Tarte Tatin, realizzata con due diverse tipologie di mele, scelte per acidità, consistenza e sapore. Viene sfornata in pasticceria ogni quarantacinque minuti, insieme a tre torte iconiche della casa - la Perfetta, la Caprese e la Bresciana - così da offrire al cliente la possibilità di assaporarle nel momento in cui raggiungono la loro massima espressione. Le novità sono già disponibili nei punti vendita Iginio Massari Alta Pasticceria di Brescia, Milano, Torino, Verona, Firenze e Roma. Un modo per ridisegnare il rito della colazione e riportarlo al centro, con la cura artigianale e la regolarità di una produzione pensata per dare al pubblico il prodotto nella sua forma migliore, appena uscito dal forno.

Iginio Massari pasticceria Tarte Tatin viennoiserie
 
