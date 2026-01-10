Menu Apri login
10 gennaio 2026 | 18:20

Rational introduce una nuova soluzione per le cucine professionali: la teglia da arrosto e pasticceria nel pratico formato 1/3 GN, compatibile con iCombi Pro, iCombi Classic e iHexagon. L’obiettivo è rendere più semplice e efficiente la preparazione di porzioni ridotte senza compromettere qualità e versatilità.

Cottura precisa per ogni porzione: l’evoluzione delle teglie professionali compatte

Rational amplia la gamma: teglia 1/3 GN per risultati uniformi e sicurezza in cucina

«Questa nuova dimensione è perfetta per i concept grab-and-go, i ristoranti à la carte e in tutti i contesti in cui è necessario preparare o rigenerare porzioni individuali in modo rapido e preciso», spiega Enrico Ferri, amministratore delegato di Rational Italia.

La teglia 1/3 GN si distingue per le sue dimensioni compatte e il peso ridotto, che la rendono particolarmente maneggevole. Può essere spostata direttamente dal sistema di cottura alla postazione di servizio, senza bisogno di trasferire prima il cibo. Il design riduce anche il rischio di scottature, mentre il minor ingombro la rende ideale per le cucine in cui ogni centimetro conta.

Come per le versioni più grandi, anche la teglia in formato 1/3 GN rispetta i più elevati standard di qualità Rational. «Il rivestimento antiaderente consente di scaldare, arrostire e cuocere al forno senza difficoltà. L’elevata conducibilità termica garantisce una doratura uniforme e risultati eccellenti a ogni utilizzo», aggiunge Ferri.

La nuova teglia offre quindi un equilibrio tra praticità e performance, consentendo di ottenere piatti uniformi e ben cotti anche con porzioni ridotte, senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza nella manipolazione.

RATIONAL teglia 1/3 GN cucine professionali porzioni ridotte iCombi Pro iCombi Classic iHexagon cottura uniforme grab-and-go ristorazione
 
