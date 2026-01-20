Competenze e occupazione: il futuro del gelato artigianale parte dalla scuola

Il rafforzamento delle competenze professionali e il ricambio generazionale rappresentano oggi una delle principali sfide per il settore del gelato artigianale italiano. Per rispondere in modo strutturato alla carenza di personale qualificato nelle gelaterie, prende avvio un nuovo progetto promosso dal ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) in collaborazione con Unione italiana food - Gruppo prodotti per gelato, Acomag (Associazione nazionale costruttori macchine, arredamenti e attrezzature per Gelato) e Sigep World.

I partecipanti al convegno sul riconoscimento Unesco per la cucina italiana dove si è parlato di gelato artigianale e formazione

L’iniziativa è stata presentata nel corso della conferenza dedicata al riconoscimento Unesco della cucina italiana nell'ambito di Sigep World, organizzata da Italian Exhibition Group in corso di svolgimento alla Fiera di Rimini, occasione che ha permesso di ribadire il ruolo della gastronomia come leva strategica del made in Italy agroalimentare e come motore di sviluppo economico e occupazionale. Presenti alla conferenza diversi ospiti di rilievo, tra cui il maestro pasticcere Igino Massari, presidente Apei.

Gelato artigianale e Made in Italy: un settore strategico

Il gelato artigianale è riconosciuto come una delle espressioni più rappresentative dell’eccellenza alimentare italiana. Oltre al valore culturale e identitario, il comparto riveste un ruolo produttivo di primo piano, con migliaia di imprese attive sul territorio e una forte proiezione internazionale. Tuttavia, la crescita del settore si confronta con una crescente difficoltà nel reperire figure professionali formate, capaci di coniugare competenze tecniche, conoscenza delle materie prime e capacità gestionali.

Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida

«Il gelato artigianale è parte integrante della nostra cultura alimentare e della nostra identità produttiva», ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. «Investire nella formazione significa garantire futuro a un settore che crea valore, occupazione e promuove l’Italia nel mondo. Con questo progetto vogliamo rafforzare il legame tra scuola, impresa e territorio, offrendo ai giovani competenze concrete e reali opportunità professionali».

Percorsi formativi negli istituti alberghieri

Elemento centrale del progetto è l’introduzione strutturata del gelato artigianale nei percorsi formativi degli istituti alberghieri, in Italia e all’estero. L’obiettivo è duplice: accrescere la conoscenza tecnica e culturale del prodotto tra gli studenti e rispondere alle esigenze occupazionali delle imprese del settore. Per garantire un’impostazione solida e condivisa, è stato costituito un gruppo di lavoro che coinvolge istituzioni, rappresentanti della filiera e mondo della formazione. Il tavolo è impegnato nella definizione delle linee guida didattiche, nella selezione degli istituti coinvolti nella fase pilota e nella progettazione dei corsi, con un equilibrio tra insegnamenti teorici e attività pratiche.

In questa prima fase, il progetto vede la partecipazione di Renisa - Rete Nazionale degli Istituti Agrari e Renaia - Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri, con l’obiettivo di rendere il gelato artigianale una competenza professionalizzante, immediatamente spendibile nel mercato del lavoro. «La formazione è oggi la leva fondamentale per garantire continuità, qualità e competitività al settore del gelato artigianale», ha commentato Carlotta Fabbri, Presidente del Gruppo Prodotti per Gelato di Unione Italiana Food. «Con questo progetto mettiamo a sistema industria, istituzioni e mondo della formazione per trasferire competenze, cultura di prodotto e conoscenza della filiera, creando un ponte concreto tra scuola e impresa».

Un progetto con respiro internazionale dal 2026

Accanto allo sviluppo nazionale, il piano prevede una significativa estensione internazionale. A partire dal 2026, Unione Italiana Food, insieme a Sigep - Italian Exhibition Group, Acomag e con il supporto di Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, avvierà un programma di formazione sul gelato artigianale italiano in sette Paesi.

Un momento dell'incontro tenutosi a Sigep, dove il gelato artigianale è stato protagonista

L’iniziativa prevede l’organizzazione di masterclass all’interno di scuole alberghiere e centri di formazione professionale internazionali, favorendo la diffusione della cultura del gelato italiano e la valorizzazione dell’intera filiera: dalle tecnologie alle materie prime, fino al know-how produttivo.

La formazione a Sigep World

Il progetto trova ulteriore sviluppo anche all’interno di Sigep World, che conferma il proprio ruolo di piattaforma formativa oltre che espositiva. In questo contesto, Acomag, Unione Italiana Food - Gruppo Prodotti per Gelato e Sigep hanno organizzato una masterclass intensiva di quattro giorni dedicata agli studenti degli istituti alberghieri. «L’iniziativa - spiega Flavia Morelli, Group Exhibition Manager della Divisione Food & Beverage di Italian Exhibition Group - si inserisce nel programma Sigep Giovani e ha coinvolto studenti provenienti da diversi istituti alberghieri, offrendo un percorso didattico pensato per avvicinare i partecipanti alle competenze, alle tecniche e alla cultura del gelato artigianale di tradizione italiana. In Ieg crediamo fortemente che Sigep World svolga un ruolo formativo strategico per le future generazioni dei professionisti della gelateria».

Il contributo di associazioni e formatori

Un ulteriore elemento distintivo del progetto è il coinvolgimento diretto delle associazioni di gelatieri e dei formatori professionisti. Maestri gelatieri ed esperti di filiera avranno un ruolo attivo nella selezione dei docenti e nella trasmissione delle competenze, rafforzando il collegamento tra formazione e impresa.

Gelato artigianale: annunciato un piano di rilancio del settore che parte soprattutto dalla formazione

L’avvio dei primi corsi è previsto per settembre, con una fase pilota finalizzata a testare i modelli didattici e a costruire un format strutturato, replicabile e scalabile nel tempo.

Un investimento sul futuro del gelato artigianale

Il progetto promosso dal Masaf rappresenta un investimento strategico per il futuro del gelato artigianale italiano. Attraverso formazione, cultura e occupazione, l’iniziativa punta a rafforzare l’identità del settore, sostenere la competitività delle imprese e offrire nuove prospettive professionali alle giovani generazioni, in Italia e nel mondo.