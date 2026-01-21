Formazione culinaria e imprese: l’accordo tra Cast e Food Genius Academy

Annunciata una partnership importante e di lungo periodo tra Cast - Italian Institute of Culinary Arts & Hospitality, scuola di alta formazione con sede a Brescia e parte del gruppo Plena Education, hub educativo controllato dal fondo Kyip Capital, e Food Genius Academy, centro di formazione professionale nelle arti culinarie con sede a Milano. L’accordo mira a rafforzare il sistema della formazione gastronomica italiana, valorizzandone l’eccellenza su scala nazionale e internazionale.

L'intesa tra Cast e Food Genius Academy porterà un legame ancora più stretto tra mondo della formazione e del lavoro

Una visione condivisa per il futuro del Food & Hospitality

La collaborazione nasce dall’incontro tra due realtà con visioni complementari, accomunate dall’obiettivo di accrescere il valore e l’impatto dei percorsi educativi dedicati al Food & Hospitality. Al centro dell’intesa vi è la volontà di rispondere in modo strutturato alle nuove esigenze del settore, sempre più orientato verso competenze trasversali, managerialità e connessione con il mondo professionale.

Promozione dei percorsi formativi e metodo Cast

Uno degli assi portanti della partnership riguarda il supporto di Food Genius Academy alle attività di promozione e orientamento dei principali programmi Cast, tra cui il Bachelor of Culinary Arts & Hospitality Management e i percorsi di Alta Formazione in Cucina e Pasticceria. I corsi professionali si svolgono presso la sede Cast di Brescia e si fondano sul metodo didattico Cast, riconosciuto per rigore, concretezza e forte legame con il mercato del lavoro, grazie al contributo della Faculty Cast.

CastImpresa e dialogo con il mondo aziendale

Il contributo consulenziale di Food Genius Academy consente inoltre di potenziare il progetto CastImpresa, dedicato alle aziende. Attività di team building, ricerca applicata, eventi e partnership corporate trovano nella sede Food Genius di Milano un hub operativo strategico, pensato per favorire l’incontro tra formazione avanzata e imprese del settore agroalimentare e dell’ospitalità.

Un’evoluzione strategica per Food Genius Academy

L’accordo rappresenta anche un passaggio chiave nel percorso di sviluppo di Food Genius Academy, che consolida il proprio posizionamento puntando su sviluppo del business e orientamento, in sinergia con un istituto di alta formazione riconosciuto a livello internazionale. «In un momento storico in cui la cucina italiana è riconosciuta a livello globale come espressione identitaria, culturale e linguistica del Paese - oltre che come Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco - emerge con forza la necessità di fare sistema, mettendo in relazione competenze, visioni e modelli formativi complementari» ha commentato Cristian Cantaluppi, ceo di Cast. «Questa partnership rappresenta un passo importante nella costruzione di un ecosistema formativo sempre più solido, capace di unire cultura gastronomica, competenze professionali e visione imprenditoriale».

Cristian Cantaluppi, Ceo di Cast

«Siamo entusiasti della partnership tra Cast e Food Genius Academy. Questa collaborazione rappresenta per noi un’importante opportunità di crescita e riflette la nostra visione sul futuro della ristorazione, un settore che richiede una formazione sempre più solida» hanno commentato Desirèe Nardone, Co-founder e Direttrice di Food Genius Academy e Paolo Colapietro, CEO di Food Genius Academy. «La sinergia tra il rigoroso metodo formativo di Cast e la nostra capacità di proporre soluzioni attuali e innovative rende questa collaborazione davvero speciale. Siamo convinti di poter dare un contributo significativo donando freschezza a una scuola che vanta già una così lunga e prestigiosa esperienza».

