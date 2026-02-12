Orto sostenibile, risotti, pasta e alta cucina: 4 masterclass Cast imperdibili

Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 12 febbraio 2026  | aggiornato alle 19:51 | 117381 articoli pubblicati

12 febbraio 2026 | 18:34

Cast, Italian Institute of Culinary Arts & Hospitality, propone quattro corsi di alta formazione culinaria, pensati per chef, pasticceri e professionisti della ristorazione. masterclass che uniscono laboratori pratici, docenti di alto livello e metodologie scientifiche per sviluppare tecnica, creatività e gusto in cucina. Ogni corso si concentra su un aspetto specifico della gastronomia: dalla valorizzazione delle materie prime locali alla pasta tecnica, dai piatti sostenibili all’alta cucina contemporanea, con un approccio integrato tra teoria e pratica.

In programma 4 masterclass di alta cucina a Cast Alimenti

Coltiviamo il futuro piatto dopo piatto (24-25 febbraio)

Il corso Coltiviamo il futuro piatto dopo piatto, tenuto dallo chef tristellato Enrico Crippa (de Il Duomo, ad Alba) con Antonio Ghilardi e Andrea Mastropietro, si concentra sulla cucina sostenibile e responsabile, con particolare attenzione alla valorizzazione delle verdure stagionali e di qualità.

Chef Enrico Crippa

Un corso dunque che propone un nuovo sguardo sul ruolo dei vegetali nella ristorazione di qualità. Non sarà una lezione sul vegetarianesimo, ma una riflessione concreta e profonda su come trasformare l’orto sostenibile in una risorsa gastronomica valida e contemporanea. 

I partecipanti impareranno a creare piatti equilibrati, rispettosi dell’ambiente e dal forte impatto visivo, gestendo al meglio risorse e materie prime. Il corso prevede laboratori pratici e approfondimenti sulla filiera corta e sull’ottimizzazione dei processi in cucina, preparando chef capaci di proporre piatti moderni, gustosi e sostenibili.

Riso, risotti e verdure della tradizione milanese e lombarda (3 marzo)

Il corso dedicato ai risotti e alle verdure milanesi e lombardetenuto da chef Cesare Battisti del Ratanà di Milano, approfondisce tecniche tradizionali e metodologie professionali, con focus su precisione di cottura, gestione degli ingredienti e abbinamenti. I partecipanti sperimentano la preparazione di risotti tipici e piatti a base di verdure lombarde, affinando competenza tecnica e gusto.

Chef Cesare Battisti

L’esperienza si completa con sessioni pratiche e teoriche, consentendo ai professionisti di replicare piatti regionali autentici e di alta qualità in contesti ristorativi moderni.

La nuova pasta: tecnica, gusto e pensiero (24 marzo)

Il corso La nuova pasta esplora le tecniche di impasto, cottura e abbinamenti, sotto la guida di uno dei grandi talenti della cucina italiana, lo chef stellato Alberto Gipponi (Dina, Gussago). I partecipanti imparano a creare formati classici e innovativi, con attenzione a struttura, consistenza e resa degli ingredienti.

Il corso è pensato per chef che desiderano unire estetica e gusto nei loro piatti, con laboratori pratici guidati da docenti esperti e approfondimenti teorici sul comportamento della pasta in cucina professionale.

Innovazione, identità e processo creativo nell'alta cucina contemporanea (13-14 aprile)

Guidato dallo chef stellato Floriano Pellegrino, questo corso approfondisce il processo creativo e la costruzione dell’identità gastronomica dello chef. I partecipanti esplorano tecniche avanzate, progettazione dei menu e gestione della cucina come impresa, sviluppando un approccio riconoscibile e originale ai piatti.

Chef Floriano Pellegrino

L’esperienza prevede esercitazioni pratiche e momenti di confronto, stimolando creatività, precisione e visione stilistica, fondamentali per chi opera nell’alta cucina professionale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026