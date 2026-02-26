Rational: ricavi a 1,26 miliardi e nuovo record di redditività nel 2025

Il 2025 si chiude per Rational con risultati economici in forte crescita e un quarto trimestre che segna il miglior dicembre nella storia aziendale. L’andamento positivo consolida il percorso di sviluppo del gruppo nel segmento delle attrezzature professionali per la ristorazione e dei sistemi di cottura intelligenti.

Il ceo di Rational Peter Stadelmann

«Dopo un finale impressionante, che ha trasformato l’ultimo dicembre nel mese più forte della storia dell’azienda, Rational chiude un 2025 impegnativo con risultati estremamente positivi». Con queste parole il ceo Peter Stadelmann commenta le performance dell’ultimo esercizio. Nel quarto trimestre i ricavi sono cresciuti del 7%, raggiungendo il massimo storico di 341 milioni di euro. Su base annua, il Gruppo Rational ha totalizzato 1.260 milioni di euro, con un incremento del 6% rispetto ai 1.193 milioni dell’anno precedente. «Corretto per gli effetti valutari negativi, il nostro incremento si attesta all’8%, riportandoci sul consueto percorso di crescita a una cifra medio-alta» spiega Stadelmann. «L’espansione sistematica delle capacità e delle attività commerciali continua a generare sviluppo sostenibile, e proseguiremo con determinazione su questa strada».

Crescita internazionale: Europa e Nord America protagoniste

La crescita dei ricavi è stata trainata in particolare dall’Europa (Germania esclusa) e dal Nord America, con aumenti rispettivamente del 9% e dell’8%. In quest’ultima area, l’azienda è riuscita a distinguersi in un contesto di mercato complessivamente debole, rafforzando la propria posizione competitiva. L’America Latina ha registrato un +6%, mentre la Germania ha segnato un +4%. L’Asia ha invece evidenziato una flessione dell’11% rispetto all’esercizio precedente, riflettendo condizioni macroeconomiche più complesse.

Performance prodotti: iCombi e iVario in espansione

Sul fronte dell’offerta, il gruppo iCombi ha registrato una crescita del 5%, confermando il proprio ruolo centrale nel portafoglio di forni professionali e sistemi multifunzione. Ancora più dinamico l’andamento di iVario, che ha segnato un incremento del 10%, sostenuto dalla domanda di soluzioni ad alta efficienza e versatilità operativa. Un risultato significativo arriva anche dalla filiale francese, che ha superato per la prima volta le 10mila unità vendute, rafforzando la presenza nel mercato locale e la penetrazione nel segmento della ristorazione professionale.

Redditività e margini: Ebit record e costi sotto controllo

Nonostante l’impatto dei dazi statunitensi e gli effetti valutari sfavorevoli, Rational ha migliorato ulteriormente la propria redditività. L’Ebit è salito a 333 milioni di euro, con un aumento del 6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un nuovo massimo. Il margine Ebit si è attestato al 26,4% (2024: 26,3%), confermando la solidità della struttura finanziaria.

Il cfo di Rational Jörg Walter

«Anche nel 2025 abbiamo beneficiato degli effetti positivi sul fronte degli acquisti e della forte crescita dei ricavi registrata a fine anno» spiega il cfo Jörg Walter. «Il nostro programma di efficientamento a livello di Gruppo, avviato nel terzo trimestre 2024, ha dato un contributo determinante ai risultati. Nonostante l’aumento superiore alla media dei costi di ricerca e sviluppo per garantire il futuro di Rational, siamo riusciti a contenere la crescita complessiva dei costi e a stabilizzare il margine Ebit» aggiunge.

Prospettive 2026 e solidità finanziaria

Le prospettive per il 2026 si basano su un ampio potenziale di mercato, una rete commerciale in espansione e una solida posizione finanziaria. «Grazie al nostro posizionamento competitivo, a un bilancio estremamente solido e a un’eccellente liquidità, siamo certi di essere pronti ad affrontare le sfide future» conclude Stadelmann. Gli indicatori dettagliati di performance, le previsioni per l’anno fiscale 2026 e la proposta di dividendo relativa al 2025 saranno pubblicati il 19 marzo 2026, in occasione della conferenza stampa di bilancio e della conference call dedicata.

Rational Italia

Via Peppino Impastato 34A - 30174 Venezia

Tel +39 041 8629050