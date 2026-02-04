Conpait debutta a Gelatissimo Stoccarda portando il concorso sul gelato al bergamotto

Per la prima volta nella sua storia, Conpait (Confederazione pasticceri italiani) parteciperà ufficialmente a Gelatissimo Stoccarda 2026, la principale fiera dedicata al gelato artigianale a nord delle Alpi, in programma dal 7 all’11 febbraio alla Messe Stuttgart. Un appuntamento riconosciuto come uno dei più importanti a livello internazionale per produttori, maestri gelatieri e aziende del settore, che quest’anno si arricchirà di una novità assoluta: il primo concorso internazionale dedicato al gelato al bergamotto di Reggio Calabria. Un’iniziativa che valorizza uno dei frutti simbolo della Calabria e conferma la crescente attenzione verso le eccellenze territoriali italiane.
Il presidente di Conpait, Angelo Musolino
Gelatissimo, che ogni due anni richiama professionisti da tutta Europa, offrirà come sempre una panoramica completa sulle tecnologie più avanzate, sugli ingredienti innovativi e sulle nuove tendenze del mercato. L’edizione 2026 guarderà in modo particolare al futuro del comparto, con un focus su innovazione e sostenibilità, gelato vegano e dairy-free e gelato gastronomico, sempre più presente nella ristorazione contemporanea. Per Conpait questo debutto rappresenta un passaggio strategico: un’occasione per portare il sapere artigianale italiano nel cuore dell’Europa e per rafforzare il dialogo con la Germania, storicamente molto sensibile alla qualità del gelato italiano. Il presidente Angelo Musolino ha espresso grande soddisfazione per la prima partecipazione alla manifestazione: «Siamo felici di essere presenti per la prima volta a Gelatissimo, una fiera che rappresenta un riferimento assoluto per il nostro settore. Insieme ai colleghi italiani porteremo in Germania tante novità, frutto della creatività, della ricerca e del patrimonio professionale che caratterizzano il gelato artigianale italiano. È un’occasione importante per mostrare al pubblico europeo la qualità e la capacità di evoluzione che ci contraddistinguono».
La presenza di Conpait sarà articolata e ricca di contenuti, con un programma che accompagnerà i visitatori per l’intera durata della fiera.
- Sabato 7 febbraio, giornata dedicata al gelato al bergamotto di Reggio Calabria, si aprirà con le attività di registrazione e preparazione, seguite dalla masterclass di Alessandro Tiscione sul sorbetto alla frutta. Nel pomeriggio, Lorenzo Puca proporrà un approfondimento sulle torte da forno abbinate al gelato alla crema di vaniglia, prima della premiazione del vincitore di giornata.
- Domenica 8 febbraio, dedicata al gelato al tiramisù, vedrà protagonista Marco Carelli con una lezione sul mignon gelato contemporaneo, seguita dalle esibizioni di Artglace e dalle masterclass di Emmanuele Forcone e Alessandro Tiscione.
- Lunedì 9 febbraio sarà la giornata del gelato al bacio, con la cerimonia del Premio alla Carriera 2026 e le lezioni di Luca Borgioli, Marco Battaglia e Jacopo Zorzi, prima della premiazione delle migliori gelaterie tedesche.
- Martedì 10 febbraio sarà interamente riservato alla selezione tedesca della Gelato Europe Cup, con prove tecniche, degustazioni e valutazioni della giuria. Nel corso della giornata, Davide Destefano presenterà il suo “Gelato Sole dello Stretto”, mentre Giuseppe Leotta guiderà il pubblico in un percorso dedicato ai sapori della Sicilia. La giornata si concluderà con la proclamazione del vincitore della selezione nazionale.
- Mercoledì 11 febbraio, infine, Leotta tornerà sul palco con una nuova masterclass, seguita da uno dei momenti più attesi della manifestazione: la preparazione degli Spaghetti Gelato insieme al loro inventore, Dario Fontanella. Nel pomeriggio spazio ancora alle attività di Pfersich e di Artglace, che chiuderà l’edizione 2026 con la produzione del gelato dell’anno “Melody”.