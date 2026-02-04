Conpait debutta a Gelatissimo Stoccarda portando il concorso sul gelato al bergamotto

Per la prima volta nella sua storia, Conpait (Confederazione pasticceri italiani) parteciperà ufficialmente a Gelatissimo Stoccarda 2026, la principale fiera dedicata al gelato artigianale a nord delle Alpi, in programma dal 7 all’11 febbraio alla Messe Stuttgart. Un appuntamento riconosciuto come uno dei più importanti a livello internazionale per produttori, maestri gelatieri e aziende del settore, che quest’anno si arricchirà di una novità assoluta: il primo concorso internazionale dedicato al gelato al bergamotto di Reggio Calabria. Un’iniziativa che valorizza uno dei frutti simbolo della Calabria e conferma la crescente attenzione verso le eccellenze territoriali italiane.

Il presidente di Conpait, Angelo Musolino

Gelatissimo, che ogni due anni richiama professionisti da tutta Europa, offrirà come sempre una panoramica completa sulle tecnologie più avanzate, sugli ingredienti innovativi e sulle nuove tendenze del mercato. L’edizione 2026 guarderà in modo particolare al futuro del comparto, con un focus su innovazione e sostenibilità, gelato vegano e dairy-free e gelato gastronomico, sempre più presente nella ristorazione contemporanea. Per Conpait questo debutto rappresenta un passaggio strategico: un’occasione per portare il sapere artigianale italiano nel cuore dell’Europa e per rafforzare il dialogo con la Germania, storicamente molto sensibile alla qualità del gelato italiano. Il presidente Angelo Musolino ha espresso grande soddisfazione per la prima partecipazione alla manifestazione: «Siamo felici di essere presenti per la prima volta a Gelatissimo, una fiera che rappresenta un riferimento assoluto per il nostro settore. Insieme ai colleghi italiani porteremo in Germania tante novità, frutto della creatività, della ricerca e del patrimonio professionale che caratterizzano il gelato artigianale italiano. È un’occasione importante per mostrare al pubblico europeo la qualità e la capacità di evoluzione che ci contraddistinguono».

La presenza di Conpait sarà articolata e ricca di contenuti, con un programma che accompagnerà i visitatori per l’intera durata della fiera.