Italian Exhibition Group nomina Ilaria Cicero alla guida del food&beverage

Italian Exhibition Group (IEG) punta su una figura manageriale di alto profilo per consolidare lo sviluppo italiano e internazionale della propria area strategica food&beverage. Ilaria Cicero assume il ruolo di nuovo global exhibition director della Divisione Food&Beverage del gruppo fieristico.

Ilaria Cicero, nuova global exhibition director della Divisione Food di Italian Exhibition Group (IEG)

La divisione comprende alcuni dei principali eventi del settore, tra cui SIGEP WORLD, manifestazione che valorizza a livello globale le eccellenze della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale, pizza e caffè. Il portafoglio include anche Beer&Food Attraction, BB Tech Expo, Mixology Attraction e le manifestazioni internazionali collegate al comparto food organizzate in Asia e negli Stati Uniti.

Esperienza internazionale e competenze strategiche nel settore fieristico

La carriera di Ilaria Cicero si distingue per una solida esperienza nel settore fieristico e nella gestione di operazioni internazionali. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Chief Executive Officer di IEG Asia a Singapore.

Laureata in Giurisprudenza, ha conseguito un Ph.D. in diritto comunitario europeo, un LL.M. presso l’Università di Londra e diversi master specialistici. Nel corso della sua carriera ha inoltre ricoperto incarichi di rilievo nel Gruppo Fiera Milano, tra cui Group General Counsel, M&A Executive Director e Head of Corporate & International Development Division.

Strategie globali e sviluppo del business food

Nel corso del percorso professionale, la Cicero ha guidato numerose operazioni internazionali acquisendo competenze in ambiti come M&A, Venture Capital e IPO, oltre alla gestione di accordi di joint venture in diversi mercati globali.

Le attività hanno coinvolto paesi quali Germania, Francia, Stati Uniti, Brasile, Turchia, Medio Oriente, Russia, Cina, India, Thailandia, Malesia e Singapore. L’esperienza professionale include anche collaborazioni con uno studio legale statunitense su progetti legati a fondi di Private Equity.