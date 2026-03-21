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sabato 21 marzo 2026  | aggiornato alle 19:01 | 118136 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
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da paratico (bs)

Premio Regina colomba e pastiera 2026: La Forneria del Lago fa doppietta

Il laboratorio di Paratico, in provincia di Brescia, guidato dal capo-pasticcere Juri Caseri, ha conquistato il gradino più alto del podio in entrambe le categorie dei concorsi ideati da Stanislao Porzio

 
21 marzo 2026 | 15:55

Premio Regina colomba e pastiera 2026: La Forneria del Lago fa doppietta

Il laboratorio di Paratico, in provincia di Brescia, guidato dal capo-pasticcere Juri Caseri, ha conquistato il gradino più alto del podio in entrambe le categorie dei concorsi ideati da Stanislao Porzio

21 marzo 2026 | 15:55
 

La Forneria del Lago si è presa tutto al Premio Regina colomba e pastiera 2026, conquistando il primo posto sia nella categoria colomba sia in quella pastiera. Il laboratorio di Paratico (Bs), guidato da Juri Caseri, ha firmato così una doppietta nella competizione ideata da Stanislao Porzio, che si è svolta a Milano e ha visto in gara pasticcieri provenienti da diverse regioni italiane.

Premio Regina Colomba e Pastiera 2026: La Forneria del Lago fa doppietta

Premio Regina colomba e pastiera 2026: doppio primo posto per La Forneria del Lago

Il concorso, organizzato sotto l’egida di Re Panettone, mantiene una linea precisa: lavorazioni artigianali e ingredienti naturali, senza additivi, senza aromi artificiali o “identici al naturale”, senza semilavorati. Una filosofia sintetizzata nella formula “Tutto naturale, solo artigianale”, che rappresenta il criterio alla base delle valutazioni.

Come detto, nella categoria colomba, dedicata alla ricetta classica - lievito madre, farina, burro, tuorli d’uovo, zucchero e canditi di agrumi in sospensione, con glassa in superficie a base di zucchero, uova e mandorle - la Forneria del Lago si è classificata al primo posto, seguita dalla Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, e dalla Pasticceria Rizzo di Tarcento, in Friuli.

Stesso esito nella categoria pastiera, dove il laboratorio bresciano ha conquistato ancora il primo posto. In questo caso la ricetta di riferimento è quella tradizionale: una crostata con involucro e strisce di pasta frolla, ripiena di grano, ricotta, zucchero e scorze d’arancia candite, profumata con aromi naturali. Sul podio anche la Pasticceria Cumuniello di Genzano di Lucania, seconda classificata, e la Pasticceria La Gioia di Taranto, terza.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Forneria del Lago Brescia colomba pastiera Juri Caseri Stanislao Porzio
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