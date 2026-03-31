Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 31 marzo 2026  | aggiornato alle 19:34 | 118346 articoli pubblicati

Feudo Arancio
ROS
Feudo Arancio

Nas in azione

Ispezioni in oltre 500 mense ospedaliere: irregolarità nel 42% dei casi

Dai controlli dei Nas su 558 mense ospedaliere emerge che il 42,7% presenta irregolarità. Le criticità riguardano igiene, procedure Haccp e gestione degli alimenti, con provvedimenti tra sospensioni e sequestri

 
31 marzo 2026 | 17:56

Ispezioni in oltre 500 mense ospedaliere: irregolarità nel 42% dei casi

Dai controlli dei Nas su 558 mense ospedaliere emerge che il 42,7% presenta irregolarità. Le criticità riguardano igiene, procedure Haccp e gestione degli alimenti, con provvedimenti tra sospensioni e sequestri

31 marzo 2026 | 17:56
 

I controlli eseguiti dai Carabinieri del Nas tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026, estesi su tutto il territorio nazionale, hanno rilevato che, su 558 strutture ispezionate, tra mense ospedaliere e centri di preparazione pasti, 238 sono risultate irregolari, pari al 42,7% del totale. Ora bisognerà analizzare a fondo il problema e ricostruire quali sono le singole responsabilità di ciascuna struttura coinvolta.

ospedali

I Carabinieri del Nas hanno eseguito 558 ispezioni in tutta Italia nelle mense ospedaliere

Le criticità tra igiene, procedure e gestione degli alimenti

Le verifiche hanno evidenziato problematiche che riguardano sia gli aspetti strutturali sia l’organizzazione del servizio. In diversi casi sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie nei locali di preparazione e conservazione degli alimenti, insieme a criticità legate alla manutenzione degli ambienti. Non sono mancati rilievi sul mancato rispetto delle procedure Haccp e su una gestione non corretta delle materie prime. Un aspetto particolarmente sensibile riguarda le diete speciali, destinate a pazienti con esigenze specifiche, dove le irregolarità possono avere conseguenze dirette sulla sicurezza.

Provvedimenti e interventi sul territorio

A seguito delle ispezioni, i Nas hanno adottato diversi provvedimenti, che in alcuni casi hanno portato alla sospensione immediata delle attività o all’interdizione di specifiche linee produttive. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, segnalazioni all’autorità giudiziaria. I controlli hanno comportato anche il sequestro di alimenti ritenuti non idonei al consumo, misura adottata quando le condizioni di conservazione o gestione non garantivano standard adeguati. Tra gli interventi segnalati, si registrano sospensioni di mense in diverse città per condizioni igieniche non adeguate o presenza di infestazioni. In altri contesti sono emerse contaminazioni microbiologiche su attrezzature e superfici utilizzate per il servizio. In alcune strutture sono stati sequestrati quantitativi di alimenti conservati in modo non corretto, mentre in altri casi si è reso necessario interrompere la produzione di pasti destinati a categorie sensibili, come i celiaci, per l’assenza di spazi adeguati.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
mense ospedaliere Nas controlli ristorazione sanitaria sicurezza alimentare Haccp irregolarità mense Carabinieri Nas horeca sanità controlli alimentari mense Italia
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Mulino Caputo
Caviar Giaveri
Molino Grassi
Molino Dallagiovanna
ROS
Mulino Caputo
Caviar Giaveri
Molino Grassi
Molino Dallagiovanna
Julius Meiln
Cirio Conserve Italia

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026