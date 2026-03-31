Ispezioni in oltre 500 mense ospedaliere: irregolarità nel 42% dei casi

I controlli eseguiti dai Carabinieri del Nas tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026, estesi su tutto il territorio nazionale, hanno rilevato che, su 558 strutture ispezionate, tra mense ospedaliere e centri di preparazione pasti, 238 sono risultate irregolari, pari al 42,7% del totale. Ora bisognerà analizzare a fondo il problema e ricostruire quali sono le singole responsabilità di ciascuna struttura coinvolta.

I Carabinieri del Nas hanno eseguito 558 ispezioni in tutta Italia nelle mense ospedaliere

Le criticità tra igiene, procedure e gestione degli alimenti

Le verifiche hanno evidenziato problematiche che riguardano sia gli aspetti strutturali sia l’organizzazione del servizio. In diversi casi sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie nei locali di preparazione e conservazione degli alimenti, insieme a criticità legate alla manutenzione degli ambienti. Non sono mancati rilievi sul mancato rispetto delle procedure Haccp e su una gestione non corretta delle materie prime. Un aspetto particolarmente sensibile riguarda le diete speciali, destinate a pazienti con esigenze specifiche, dove le irregolarità possono avere conseguenze dirette sulla sicurezza.

Provvedimenti e interventi sul territorio

A seguito delle ispezioni, i Nas hanno adottato diversi provvedimenti, che in alcuni casi hanno portato alla sospensione immediata delle attività o all’interdizione di specifiche linee produttive. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, segnalazioni all’autorità giudiziaria. I controlli hanno comportato anche il sequestro di alimenti ritenuti non idonei al consumo, misura adottata quando le condizioni di conservazione o gestione non garantivano standard adeguati. Tra gli interventi segnalati, si registrano sospensioni di mense in diverse città per condizioni igieniche non adeguate o presenza di infestazioni. In altri contesti sono emerse contaminazioni microbiologiche su attrezzature e superfici utilizzate per il servizio. In alcune strutture sono stati sequestrati quantitativi di alimenti conservati in modo non corretto, mentre in altri casi si è reso necessario interrompere la produzione di pasti destinati a categorie sensibili, come i celiaci, per l’assenza di spazi adeguati.