Gewiss entra nel capitale di VDA Telkonet e rafforza l’offerta smart per l’hospitality

Gewiss amplia la propria presenza nel settore delle tecnologie per l’hospitality con l’ingresso nel capitale di VDA Telkonet, multinazionale italiana attiva nello sviluppo di sistemi per la gestione intelligente delle camere e dell’energia negli alberghi. L’accordo porterà Gewiss a controllare il gruppo entro la prima metà dell’anno, consolidando un percorso di innovazione tecnologica focalizzato su comfort, sostenibilità e ottimizzazione operativa.

Gewiss amplia la sua presenza nel settore delle tecnologie per l’hospitality

VDA Telkonet: esperienze e tecnologie integrate

VDA Telkonet è tra i principali operatori internazionali nello sviluppo di Guest Room Management Systems (GRMS) ed Energy Management Systems (EMS), con sei sedi distribuite tra Stati Uniti, EMEIA e APAC e attività in oltre 60 Paesi. La società nasce dall’integrazione delle competenze di VDA, Adria e Telkonet, totalizzando quasi un secolo di esperienza nel campo dell’automazione e delle tecnologie applicate all’ospitalità. L’ingresso nel gruppo Gewiss permette di combinare la gestione intelligente degli ambienti ricettivi e dei consumi energetici con le competenze di Gewiss in automazione, connettività e infrastrutture smart. L’obiettivo è offrire un ecosistema tecnologico completo, dalla progettazione alla realizzazione fino al supporto operativo, con continuità tecnologica e maggiore efficienza gestionale.

Un'evoluzione continua

«L’accordo con VDA rafforza il percorso di evoluzione intrapreso dal nostro gruppo, volto a sviluppare edifici sempre più intelligenti e sostenibili su scala globale», spiega Fabio Bosatelli, presidente di Polifin e Gewiss. «Insieme inauguriamo una nuova fase di innovazione nello smart building, combinando eccellenza progettuale e tecnologie all’avanguardia». Paolo Cervini, ceo di Polifin, Gewiss e Costim RE, aggiunge: «L’integrazione delle soluzioni VDA Telkonet nella nostra offerta segna un passo naturale nella visione strategica di Gewiss: realizzare spazi connessi progettati attorno alle esigenze delle persone. Possiamo offrire alle strutture ricettive una trasformazione digitale completa che combina innovazione, eccellenza operativa e design distintivo».

GEWISS acquisisce VDA Telkonet: hotel più smart e sostenibili

Soddisfazione anche da parte di VDA Telkonet: «Entrare nel Gruppo Gewiss significa poter contare su un ecosistema tecnologico integrato e una presenza capillare a livello globale», afferma Piercarlo Gramaglia, ceo di VDA Telkonet. «I nostri clienti beneficeranno di maggiore solidità, sinergie tecnologiche e supporto globale, mantenendo la nostra vocazione di specialisti in GRMS ed EMS con un approccio centrato sulle persone».