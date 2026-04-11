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Green Food Week a Bergamo: legumi, scuole e progetti contro lo spreco alimentare

Il Comune aderisce alla Green Food Week con iniziative nelle mense scolastiche, tra cui un nuovo menu a base di legumi, promuovendo un’alimentazione sana, materiali educativi e progetti contro lo spreco alimentare

 
11 aprile 2026 | 13:16

Green Food Week a Bergamo: legumi, scuole e progetti contro lo spreco alimentare

Il Comune aderisce alla Green Food Week con iniziative nelle mense scolastiche, tra cui un nuovo menu a base di legumi, promuovendo un’alimentazione sana, materiali educativi e progetti contro lo spreco alimentare

11 aprile 2026 | 13:16
 

A Bergamo la Green Food Week, in programma dal 13 al 17 aprile, promuove la diffusione di una cultura del cibo sano, sostenibile, accessibile e inclusivo. L’iniziativa coinvolge le mense scolastiche del territorio attraverso un menù dedicato a base di legumi, realizzato con una ricetta inedita e distribuito nelle strutture servite dalla ditta di ristorazione SerCar.

Green Food Week a Bergamo: legumi, scuole e progetti contro lo spreco alimentare

Il Comune di Bergamo aderisce alla Green Food Week: un menu inedito a base di legumi nelle mense scolastiche

Già attivo da parte del Comune, una volta a settimana, il menu completamente vegetale con l’obiettivo di educare le nuove generazioni a un’alimentazione equilibrata e rispettosa dell’ambiente.

Educazione alimentare e materiali didattici nelle scuole

Accanto alle iniziative di refezione, il Comune ha condiviso con gli istituti scolastici i materiali forniti da Food insider, tra cui un kit didattico con laboratori e letture dedicate all’infanzia e alla scuola primaria. La guida alla Green Food Week offre contenuti utili per sensibilizzare bambini e bambine sul valore del cibo sano e sul suo impatto ambientale.

Food policy e sostenibilità ambientale

«Attraverso la nostra Food Policy, che vede coinvolti più di 40 attori del panorama agroalimentare locale, e all’adesione al progetto europeo Turn the tables, l’Amministrazione lavora per la riduzione degli sprechi e la valorizzazione delle risorse del territorio - spiega l’assessora ai Servizi per l’infanzia, educativi e scolastici, Marzia Marchesi -. Allo stesso tempo, dedichiamo grande attenzione a sensibilizzare, informare e diffondere consapevolezza tra le giovani generazioni. Per questo aderiamo con piacere all’iniziativa della Green food week: una settimana di sensibilizzazione sull’importanza di un’alimentazione sana e amica del pianeta, che fa bene al corpo e rispetta l’ambiente».

Progetti contro lo spreco alimentare e inclusione sociale

L'amministrazione bergamasca promuove inoltre attività strutturate per la riduzione dello spreco alimentare, tra cui la redistribuzione delle eccedenze verso mense solidali e associazioni del territorio. I pasti non consumati vengono destinati alla mensa dei poveri del Patronato San Vincenzo e ad altre iniziative di supporto sociale.

Tra i progetti attivi figurano anche la Fabbrica dei sogni, che offre pasti gratuiti settimanali per famiglie in situazione di fragilità, e Forno al fresco, realizzato in collaborazione con la Casa circondariale, a sostegno di percorsi di reinserimento sociale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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