Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 22 aprile 2026  | aggiornato alle 17:13 | 118786 articoli pubblicati

Rational
ROS
ROS

wellness

Turismo del benessere, nasce in Italia la prima scuola di alta formazione

Promossa da w.academy con la Sapienza di Roma, l’Università di Roma Foro Italico, Unidav, Federterme e Confindustria Alberghi, offre 9 percorsi blended con master e attività in presenza in strutture termali

 
22 aprile 2026 | 15:14

Turismo del benessere, nasce in Italia la prima scuola di alta formazione

Promossa da w.academy con la Sapienza di Roma, l’Università di Roma Foro Italico, Unidav, Federterme e Confindustria Alberghi, offre 9 percorsi blended con master e attività in presenza in strutture termali

22 aprile 2026 | 15:14
 

È nata in Italia la prima Scuola di alta formazione per l’innovazione e l’eccellenza nel turismo del benessere e delle terme, promossa da w.academy in partnership con il dipartimento di Management della Sapienza di Roma, l’Università degli Studi di Roma Foro Italico, Unidav - Università Telematica Leonardo da Vinci, Federterme e l’Associazione italiana Confindustria Alberghi.

Turismo del benessere, nasce in Italia la prima scuola di alta formazione

Turismo wellness, è nata la prima scuola di alta formazione dedicata al comparto

La scuola è finanziata dal ministero del Turismo e da Automobile Club d’Italia ed è inserita nel Polo nazionale strategico di alta formazione per il turismo. L’obiettivo è, sostanzialmente, quello di costruire un’infrastruttura di competenze per il futuro del turismo italiano, in un contesto di crescita del settore, come emerso anche dalla 76esima assemblea di Federalberghi.

Il progetto è nato per rispondere alle trasformazioni in atto nel turismo del benessere e termale, segmento strategico per la competitività del sistema Paese, e punta a formare manager e professionisti altamente qualificati, in grado di guidare l’evoluzione dell’offerta turistica verso modelli sostenibili, digitali e ad alto valore aggiunto. La scuola si propone come hub nazionale per la formazione avanzata nel turismo wellness, con l’obiettivo di rafforzare un comparto che richiede competenze sempre più specializzate a livello internazionale.

MWM

L’offerta comprende nove percorsi di alta formazione progettati sulle esigenze operative del comparto. I corsi prenderanno il via da metà maggio e si svolgeranno in modalità blended, combinando live streaming, contenuti on-demand e attività in presenza presso le Terme di Saturnia e le Terme di Chianciano.

Ogni percorso prevede un massimo di 25 partecipanti ed è rivolto principalmente agli operatori del turismo e del comparto termale. Tra le proposte è incluso un Master universitario di I livello in Wellness & Spa Hospitality Management, al termine del quale viene rilasciato il titolo accademico, oltre a corsi di specializzazione e alta formazione riconosciuti dal ministero del Turismo ed erogati da w.academy in collaborazione con la Sapienza, l’Università Foro Italico e Unidav.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
formazione turismo benessere scuola terme w.academy ministero del turismo confindustria alberghi
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Caviar Import
Julius Meiln
Parmigiano Reggiano
Brodetto Fest
ROS
Caviar Import
Julius Meiln
Parmigiano Reggiano
Brodetto Fest
Molino Grassi
Cirio Conserve Italia

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026