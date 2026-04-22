Turismo del benessere, nasce in Italia la prima scuola di alta formazione

È nata in Italia la prima Scuola di alta formazione per l’innovazione e l’eccellenza nel turismo del benessere e delle terme, promossa da w.academy in partnership con il dipartimento di Management della Sapienza di Roma, l’Università degli Studi di Roma Foro Italico, Unidav - Università Telematica Leonardo da Vinci, Federterme e l’Associazione italiana Confindustria Alberghi.

Turismo wellness, è nata la prima scuola di alta formazione dedicata al comparto

La scuola è finanziata dal ministero del Turismo e da Automobile Club d’Italia ed è inserita nel Polo nazionale strategico di alta formazione per il turismo. L’obiettivo è, sostanzialmente, quello di costruire un’infrastruttura di competenze per il futuro del turismo italiano, in un contesto di crescita del settore, come emerso anche dalla 76esima assemblea di Federalberghi.

Il progetto è nato per rispondere alle trasformazioni in atto nel turismo del benessere e termale, segmento strategico per la competitività del sistema Paese, e punta a formare manager e professionisti altamente qualificati, in grado di guidare l’evoluzione dell’offerta turistica verso modelli sostenibili, digitali e ad alto valore aggiunto. La scuola si propone come hub nazionale per la formazione avanzata nel turismo wellness, con l’obiettivo di rafforzare un comparto che richiede competenze sempre più specializzate a livello internazionale.

L’offerta comprende nove percorsi di alta formazione progettati sulle esigenze operative del comparto. I corsi prenderanno il via da metà maggio e si svolgeranno in modalità blended, combinando live streaming, contenuti on-demand e attività in presenza presso le Terme di Saturnia e le Terme di Chianciano.

Ogni percorso prevede un massimo di 25 partecipanti ed è rivolto principalmente agli operatori del turismo e del comparto termale. Tra le proposte è incluso un Master universitario di I livello in Wellness & Spa Hospitality Management, al termine del quale viene rilasciato il titolo accademico, oltre a corsi di specializzazione e alta formazione riconosciuti dal ministero del Turismo ed erogati da w.academy in collaborazione con la Sapienza, l’Università Foro Italico e Unidav.