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Baccarat Hotel Rome, Max Zanardi sarà il direttore generale

Max Zanardi è stato nominato direttore generale del futuro Baccarat Hotel Rome. Con oltre trent’anni di esperienza nell’hotellerie di lusso internazionale, ha operato tra Europa, Medio Oriente, Africa, Asia e Americhe

 
16 maggio 2026 | 10:45

Baccarat Hotel Rome, Max Zanardi sarà il direttore generale

Max Zanardi è stato nominato direttore generale del futuro Baccarat Hotel Rome. Con oltre trent’anni di esperienza nell’hotellerie di lusso internazionale, ha operato tra Europa, Medio Oriente, Africa, Asia e Americhe

16 maggio 2026 | 10:45
 

Il futuro Baccarat Hotel Rome ha annunciato la nomina di Max Zanardi a nuovo direttore generale. Una scelta che consolida il posizionamento del brand nel segmento dell’ospitalità di alta gamma, affidandosi a un profilo con esperienza internazionale maturata in oltre trent’anni di carriera. Manager italiano e poliglotta, Zanardi parla sei lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese e turco. Un elemento che riflette una carriera costruita in contesti multiculturali e su mercati alberghieri differenti.

Max Zanardi (foto Linkedin) Baccarat Hotel Rome scelto Max Zanardi come Direttore Generale

Max Zanardi (foto Linkedin)

Una carriera nell'hotellerie di lusso

Nel corso del suo percorso professionale, Max Zanardi ha ricoperto incarichi dirigenziali in alcune delle realtà più rilevanti dell’ospitalità mondiale, consolidando una visione manageriale sviluppata tra destinazioni e strutture iconiche.

Tra le esperienze figurano Atlantis Resorts a Dubai, Mazagan Beach & Golf Resort, One&Only Resorts e The Ritz-Carlton Hotel Company, dove ha guidato il Ritz-Carlton Istanbul e il Ritz-Carlton Powerscourt in Irlanda. Il suo percorso include inoltre esperienze presso Hotel Arts Barcelona e Penha Longa Resort, rafforzando un profilo costruito su mercati internazionali e operazioni complesse.

Il ruolo in Bvlgari Hotels & Resorts e l'ingresso in Baccarat

Prima della nuova nomina, Zanardi ha ricoperto la carica di Direttore Generale presso Bvlgari Hotels & Resorts Bodrum, a partire da novembre 2024. Il suo ingresso nel progetto del Baccarat Hotel Rome, previsto per maggio 2026, segna un ulteriore passaggio all’interno del segmento ultra-lusso dell’hotellerie internazionale, in una fase di espansione del brand.

Formazione accademica internazionale

Il profilo di Max Zanardi è supportato da una formazione accademica costruita tra Europa e Stati Uniti. Il suo percorso include il programma di marketing internazionale presso la University of Chicago Booth School of Business, il programma per direttori generali dell’Aspen Leadership Center, il diploma del Wine & Spirit Education Trust, la laurea in Gestione Alberghiera, Motel e Ristorazione presso la Cornell University e il diploma in Economia Alberghiera presso l’Istituto Superiore “G. Magnaghi” di Salsomaggiore Terme.

Baccarat Hotels e l'espansione del brand

La nomina si inserisce nella strategia di crescita internazionale del marchio Baccarat Hotels, che continua a rafforzare la propria presenza nel panorama dell’ospitalità di lusso.

Il gruppo evidenzia il profilo globale del nuovo Direttore Generale e la capacità di coordinare team e progetti in contesti multiculturali. Viene inoltre sottolineato il suo interesse per vela, trekking e ambienti naturali, elementi che si integrano con la filosofia esperienziale del brand.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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