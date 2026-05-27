Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 27 maggio 2026  | aggiornato alle 19:33 | 119467 articoli pubblicati

Brodetto Fest
Unilever Food Solutions
Brodetto Fest

rational

Hamburger Day, tecnologia in cucina tra stadi, catene e ristorazione gourmet

Tecnologie intelligenti e sistemi di cottura evoluti aiutano ristoranti a gestire qualità, velocità e volumi elevati. In questo possono aiutare soluzioni come iHexagon e iCombi di Rational

 
27 maggio 2026 | 13:33

Hamburger Day, tecnologia in cucina tra stadi, catene e ristorazione gourmet

Tecnologie intelligenti e sistemi di cottura evoluti aiutano ristoranti a gestire qualità, velocità e volumi elevati. In questo possono aiutare soluzioni come iHexagon e iCombi di Rational

27 maggio 2026 | 13:33
 

Il 28 maggio si celebra l’Hamburger Day, giornata dedicata a uno dei prodotti più iconici della ristorazione contemporanea. Nato come simbolo del fast food, l’hamburger è oggi presente in contesti molto diversi: dalle catene internazionali ai ristoranti gourmet, fino ai grandi eventi e agli stadi. Una diffusione che lo ha trasformato in un vero banco di prova per le cucine professionali.

Hamburger Day, dalle catene agli stadi: la cucina cambia ritmo e regole

L'hamburger è una specialità che viene ormai servita in moltissimi modi, dalle catene internazionali ai ristoranti gourmet

La preparazione di un hamburger richiede infatti velocità, organizzazione e continuità di servizio, ma anche attenzione alla qualità delle materie prime e precisione nelle cotture. Per questo motivo la gestione delle attrezzature e dei processi diventa sempre più centrale all’interno delle cucine moderne.

Tecnologia di cottura e gestione dei grandi volumi

Per rispondere alle esigenze della ristorazione contemporanea, le soluzioni di cottura intelligente assumono un ruolo strategico. Sistemi come iCombi Pro di Rational permettono di gestire sia produzioni standardizzate sia preparazioni espresse, ottimizzando tempi e organizzazione del lavoro. La tecnologia consente di controllare con precisione i parametri di cottura, migliorare la ripetibilità del risultato e affrontare i picchi di servizio con maggiore efficienza. Il risultato è una cucina più ordinata, fluida e semplice da gestire nel quotidiano.

Hamburger Day, dalle catene agli stadi: la cucina cambia ritmo e regole

iCombi di Rational, il forno che permette di ottimizzanre tempi e organizzazione del lavoro

Questa flessibilità si dimostra utile anche in realtà dove il valore della cucina va oltre il servizio. È il caso di Aut&Food, progetto ristorativo che punta sull’inclusione lavorativa di ragazzi autistici. «All’inizio - racconta il fondatore - quando facevamo anche 100 hamburger, la gestione della cucina era complessa, soprattutto nel post servizio” racconta il fondatore. “Oggi la tecnologia ci aiuta a semplificare e a concentrarci sulle persone». 

Wm Crociera

Nel ristorante di Settimo Milanese, l’utilizzo dei sistemi Rational rappresenta un supporto concreto per garantire autonomia e sicurezza durante il lavoro. “Il forno ti guida: per i nostri ragazzi è fondamentale, perché dà sicurezza e autonomia”.

Dagli stadi ai ristoranti gourmet: un prodotto sempre più trasversale

L’efficacia delle tecnologie intelligenti emerge anche nei contesti ad altissima intensità, come stadi e grandi eventi. Soluzioni come iHexagon consentono di gestire grandi volumi produttivi mantenendo qualità e velocità di servizio anche su prodotti iconici come gli hamburger.

Hamburger Day, dalle catene agli stadi: la cucina cambia ritmo e regole

Un hamburger di Aut&Food preparato grazie ai sistemi Rational

L’Hamburger Day conferma così la capacità di questo prodotto di adattarsi a modelli di ristorazione differenti, diventando il simbolo di una cucina sempre più efficiente, versatile e orientata alla qualità.

Rational Italia
Via Peppino Impastato 34A 30174 Venezia (Ve)
Tel +39 041 8629050

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Hamburger Day hamburger gourmet cucine professionali RATIONAL iCombi Pro iHexagon ristorazione moderna tecnologia di cottura Aut&Food grandi eventi
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Mulino Caputo
Molino Grassi
TeamSystem
Brodetto Fest
Mulino Caputo
Molino Grassi
TeamSystem
Brodetto Fest
Consorzio Garda Doc
Julius Meiln

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026