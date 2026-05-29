Giovani e lavoro: nuovi corsi gratuiti per entrare nel mondo della ristorazione

Avvicinare i giovani al mondo della ristorazione e contribuire a ridurre la carenza di personale che continua a interessare il comparto turistico-ricettivo. Sono questi gli obiettivi del progetto promosso da Intesa Sanpaolo, Confindustria Alberghi, Isybank e Generation Italy nell'ambito del programma "Giovani e Lavoro", che prevede percorsi formativi gratuiti con il coinvolgimento diretto delle imprese.

Ristorazione, da Intesa Sanpaolo e Confindustria Alberghi nuovi corsi gratuiti per i giovani

Il progetto si rivolge a giovani tra i 18 e i 29 anni in cerca di occupazione e propone un corso specifico dedicato a chi desidera lavorare nella ristorazione. Nato dalla collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Confindustria Alberghi, punta a rafforzare il collegamento tra formazione e lavoro in un comparto che continua a registrare difficoltà nel reperire personale qualificato. Il percorso formativo è gratuito, intensivo e caratterizzato da un approccio pratico. Le imprese associate a Confindustria Alberghi partecipano alla definizione delle competenze richieste dal mercato e incontrano i candidati al termine della formazione attraverso colloqui di lavoro finalizzati all'inserimento professionale.

L'iniziativa rientra nel programma "Giovani e Lavoro", promosso da Intesa Sanpaolo per il Sociale insieme a Generation Italy, che offre percorsi formativi gratuiti finanziati interamente dal gruppo bancario e costruiti sulle competenze maggiormente richieste dalle aziende. Dal 2019 a oggi il programma ha formato oltre 5.700 giovani, di cui più di 700 nel solo 2025, collaborando con circa 2.500 imprese e registrando un tasso di inserimento lavorativo superiore all'80%. Sviluppato in collaborazione con Fondazione Generation Italy Ets, il progetto ha l'obiettivo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nei settori che presentano maggiori opportunità occupazionali. Oltre all'alberghiero e alla ristorazione, i percorsi riguardano ambiti come Hi-Tech, industria meccanica di precisione, vendite ed energie rinnovabili.

I corsi vengono erogati a livello nazionale attraverso partner specializzati e sono focalizzati sullo sviluppo di competenze tecniche, attitudinali e comportamentali. Fra i profili coinvolti figurano, tra gli altri, Java Developer, Cyber Security Analyst e Data Engineer, oltre a figure professionali legate al retail e alla transizione energetica. Per candidarsi è possibile consultare la pagina dedicata.