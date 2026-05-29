Ristorazione collettiva, Authentica nomina Fabio Spaccasassi direttore generale

Authentica annuncia l’ingresso di Fabio Spaccasassi nel ruolo di direttore generale a partire dal 15 giugno. Il manager succede ad Antonio Giovanetti, nominato poco più di un anno fa e che ha lasciato l’incarico per ragioni personali. L’azienda ha espresso un ringraziamento per il contributo offerto negli anni al percorso di crescita del gruppo.

Il nuovo direttore generale di Authentica Fabio Spaccasassi col presidente Massimo Piacenti

Attiva nel settore della ristorazione collettiva, dove risulta il terzo operatore nazionale a capitale privato interamente italiano, Authentica prosegue così il proprio piano di sviluppo attraverso il rafforzamento della struttura manageriale e delle competenze strategiche. Il gruppo opera su tutto il territorio nazionale con circa 4mila dipendenti e un fatturato di 200 milioni di euro.

Fabio Spaccasassi porta in Authentica esperienza internazionale nel foodservice

Il nuovo direttore generale vanta oltre vent’anni di esperienza in aziende multinazionali. Dopo il percorso avviato in Colgate Palmolive, ha ricoperto il ruolo di Customer Management Director in Coca-Cola Bevande Italia, per poi assumere incarichi di vertice in Hertz Italia come direttore commerciale e successivamente General Manager.

Dal 2012 al 2025 ha maturato un’esperienza consolidata in Compass Group, gruppo internazionale leader nel foodservice, guidando prima il mercato italiano e successivamente diversi cluster europei. Nel corso della carriera ha sviluppato competenze nella gestione commerciale, nello sviluppo dei canali di vendita, nella direzione di organizzazioni multi-country e nei processi di crescita aziendale in contesti competitivi.

Authentica punta su leadership internazionale e sviluppo del mercato foodservice

«L'ingresso di Fabio Spaccasassi - ha commentato Massimo Piacenti, presidente e amministratore delegato dell'azienda - rappresenta un passaggio strategico per Authentica. La sua esperienza ai vertici di gruppi internazionali, la profonda conoscenza dei mercati e la comprovata capacità di guidare organizzazioni complesse verso obiettivi di crescita, organica e per linee esterne, sono esattamente le competenze di cui l'azienda ha bisogno in questa fase di sviluppo. Sono certo che, con il suo contributo, sapremo accelerare il percorso intrapreso e cogliere appieno le opportunità che abbiamo davanti. A Antonio Giovanetti va il mio personale ringraziamento, e quello di tutta l'azienda, per la dedizione e la professionalità dimostrate».

«Sono onorato di assumere la guida operativa di Authentica - ha dichiarato invece Fabio Spaccasassi - in una fase così significativa per l'azienda. Trovo una realtà solida, con valori distintivi e un grande potenziale di sviluppo. Desidero esprimere un sincero ringraziamento al presidente Massimo Piacenti per la fiducia accordatami e per la visione con cui sta guidando il Gruppo. Il mio impegno sarà quello di consolidare i risultati raggiunti e accelerare il percorso di crescita, valorizzando le persone, rafforzando il posizionamento di mercato e cogliendo le opportunità di espansione che il contesto attuale offre».

Gli obiettivi di crescita di Authentica

Con il nuovo assetto manageriale, Authentica intende consolidare il proprio posizionamento nella ristorazione collettiva italiana, puntando su ampliamento dei mercati, crescita dimensionale, sviluppo dei servizi ed eccellenza operativa.

L’obiettivo del gruppo è rafforzare ulteriormente la presenza nazionale, valorizzando competenze, organizzazione e capacità gestionale in un mercato sempre più competitivo e orientato alla qualità del servizio.