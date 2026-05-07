Brita punta sulla Gen Z: Millie Bobby Brown nuova ambasciatrice globale del brand

Brita avvia una nuova fase di sviluppo internazionale della categoria acqua filtrata, rafforzando il posizionamento del brand nel segmento dell’idratazione consapevole e delle soluzioni sostenibili per il consumo quotidiano. La strategia punta ad ampliare il pubblico di riferimento, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Al centro della campagna globale si colloca la collaborazione con Millie Bobby Brown, scelta come Global Brand Ambassador Brita.

Millie Bobby Brown, nuova Global Brand Ambassador Brita

L’attrice, produttrice e imprenditrice contribuisce a rafforzare la visibilità del brand presso il pubblico giovane e internazionale, in particolare la Gen Z, attraverso una comunicazione digitale ad alto impatto. La sua presenza consente a Brita di intercettare nuove fasce di consumatori e di rafforzare il legame tra acqua filtrata e stili di vita contemporanei, ampliando la rilevanza del marchio nei mercati chiave.

La campagna “Own Your Thing” e il nuovo posizionamento

La piattaforma creativa “Own Your Thing” rappresenta il fulcro della nuova strategia di comunicazione Brita. Il concept ridefinisce l’idratazione quotidiana come un gesto personale, consapevole e integrato nelle abitudini moderne.

Il brand supera la comunicazione puramente funzionale del prodotto per posizionare l’acqua filtrata come parte di un vero e proprio lifestyle sostenibile, in cui benessere individuale e responsabilità ambientale risultano strettamente connessi.

Idratazione consapevole e crescita della categoria

L’obiettivo della campagna è ampliare la percezione della categoria dell’acqua filtrata Brita, rendendola più accessibile a consumatori che non hanno ancora adottato questa soluzione. La narrazione si concentra su praticità, sostenibilità e integrazione nelle routine quotidiane.

Secondo Markus Hankammer, ceo del Gruppo Brita, la nuova iniziativa rappresenta un passaggio strategico nella crescita del brand: «Questa prima campagna globale segna un passo fondamentale nell'evoluzione del nostro brand. Il nostro obiettivo è trasformare l'idratazione in un gesto naturale, consapevole e sostenibile all'interno della quotidianità. Un’iniziativa che rafforza la nostra impronta internazionale e stimola ulteriormente la crescita della categoria».