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mercoledì 10 giugno 2026  | aggiornato alle 20:55 | 119716 articoli pubblicati

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Catering

La parilla oltre il ristorante con “El Porteño a Casa Tua”

El Porteño lancia “El Porteño a Casa Tua”, il nuovo servizio catering premium che porta parilla argentina, live cooking, tango e ospitalità su misura in eventi privati, corporate e gala [...]

 
10 giugno 2026 | 18:39

La parilla oltre il ristorante con “El Porteño a Casa Tua”

El Porteño lancia “El Porteño a Casa Tua”, il nuovo servizio catering premium che porta parilla argentina, live cooking, tango e ospitalità su misura in eventi privati, corporate e gala [...]

10 giugno 2026 | 18:39
 

L’esperienza firmata El Porteño esce dai confini dei suoi ristoranti e diventa un format itinerante dedicato a eventi privati e aziendali. Con il nuovo servizio premium “El Porteño a Casa Tua”, il gruppo porta direttamente nelle location dei clienti l’atmosfera, i sapori e lo spettacolo che ne hanno decretato il successo. Il progetto ha debuttato durante le finali della El Porteño Golden Cup, occasione in cui il team ha curato un pranzo di gala per oltre 450 ospiti, offrendo la prima dimostrazione concreta del nuovo format.

La parilla oltre il ristorante con “El Porteño a Casa Tua”

El Porteño porta la parilla oltre il ristorante: nasce “El Porteño a Casa Tua”

Protagonista assoluta è la parilla, simbolo della tradizione gastronomica argentina e cuore dell’esperienza. La griglia diventa non solo strumento di cottura, ma anche elemento scenografico e narrativo: il fuoco, la preparazione delle carni e il servizio si trasformano in momenti di condivisione e spettacolo.

L’esperienza è costruita attorno a un equilibrio tra qualità gastronomica, intrattenimento e accoglienza. Ogni dettaglio, dalla selezione delle materie prime al servizio di sala, è pensato per ricreare l’energia e il carattere distintivo dei locali El Porteño in qualsiasi contesto. Il servizio è completamente personalizzabile, con menu studiati in base all’evento e agli ospiti, oltre a formule che spaziano dal catering tradizionale alle soluzioni più coinvolgenti con live cooking e interazione diretta con gli chef.

La parilla oltre il ristorante con “El Porteño a Casa Tua”

“El Porteño a Casa Tua”, il nuovo servizio catering premium

A rendere l’esperienza ancora più immersiva contribuiscono elementi iconici del mondo El Porteño, come le performance di tango argentino ispirate al celebre dinner show di El Porteño Prohibido. Pensato per cene private, eventi aziendali, gala e brand experience, il progetto si avvale di una squadra completa composta da chef, brigata di cucina, asador specializzati nella parilla, personale di sala e staff dedicato all’accoglienza.

Con “El Porteño a Casa Tua”, il gruppo amplia la propria offerta intercettando la crescente richiesta di esperienze gastronomiche personalizzate, immersive e ad alto coinvolgimento emotivo, capaci di trasferire fuori dal ristorante tutta l’identità e il fascino del brand.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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