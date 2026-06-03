Giorgio Locatelli entra nella giuria di Celebrity MasterChef Uk

Lo chef italiano Giorgio Locatelli aggiunge un nuovo capitolo alla propria carriera nel Regno Unito. Dopo l’apertura del suo ristorante all’interno della National Gallery di Londra, il cuoco originario del Varesotto è stato scelto come nuovo giudice di Celebrity MasterChef Uk, uno dei programmi televisivi più seguiti dedicati alla cucina e che vede lo stesso Locatelli protagonista anche dell'edizione italiana in qualità di giudice. L’annuncio è stato comunicato dalla BBC e dalla giornalista gastronomica Grace Dent, che affiancherà Locatelli nella conduzione della nuova edizione del format.

Giorgio Locatelli sarà un nuovo giudice di Celebrity MasterChef UK

Un italiano alla guida del programma britannico

Per Locatelli si tratta di un incarico dal forte valore simbolico. Lo chef ha sottolineato come la nomina rappresenti un passaggio significativo anche per la presenza della cucina italiana nella televisione britannica. «Condurre Celebrity MasterChef insieme a Grace è un vero onore. Non vedo l’ora che il pubblico scopra i concorrenti di questa edizione e le prove che li attendono», ha dichiarato. Lo chef ha poi evidenziato un aspetto che considera particolarmente rilevante: «Credo di essere il primo italiano chiamato a giudicare MasterChef nel Regno Unito».

Rigore e disciplina in cucina

Se da un lato l’entusiasmo per il nuovo ruolo è evidente, dall’altro Locatelli lascia intendere che il suo approccio alla valutazione sarà improntato al rigore. Durante le registrazioni della trasmissione ha raccontato di aver prestato particolare attenzione a elementi spesso trascurati dai concorrenti, come l’organizzazione della postazione di lavoro e la pulizia durante la preparazione dei piatti. «Sono severo sulla pulizia e sull’organizzazione. Sono aspetti fondamentali che fanno parte del mestiere», ha spiegato. Secondo lo chef, i partecipanti provenienti dal mondo dello sport si sono mostrati generalmente più preparati nella gestione dei tempi rispetto ai concorrenti appartenenti al settore dello spettacolo, spesso più orientati all’aspetto creativo della prova.

La sfida dopo il cambio di conduzione

L’arrivo di Locatelli coincide con una fase di rinnovamento per il programma. Celebrity MasterChef UK ha infatti avviato una nuova stagione dopo l’uscita di scena dei precedenti volti storici della trasmissione. In questo contesto, la BBC ha scelto di affidarsi a figure già molto riconoscibili nel panorama gastronomico britannico. Locatelli rappresenta uno dei nomi più autorevoli della ristorazione italiana all’estero, grazie a una carriera costruita tra alta cucina, televisione e divulgazione.